Kaupallinen valaanpyynti 20-luvulla johti valaiden geneettisen monimuotoisuuden menettämiseen, tutkimustulokset

Oregon State Universityn tutkijoiden äskettäinen tutkimus on paljastanut kaupallisen valaanpyynnin pysyvän vaikutuksen nykypäivän valaspopulaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen. Tutkimuksessa verrattiin Etelä-Atlantin valtameren Etelä-Georgian saaren hylättyjen valaanpyyntiasemien läheltä löydettyjä valaanluista otettuja DNA-näytteitä nykyajan valaspopulaatioiden DNA:han. Tutkijat löysivät vahvoja todisteita sini- ja ryhävalaiden äidin DNA-linjan menettämisestä.

Äidin sukupolvet ovat ratkaisevan tärkeitä valaiden kulttuurimuistille, mukaan lukien tieto ruokinta- ja lisääntymispaikoista, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Äidin sukupolven menettäminen merkitsee tämän tärkeän tiedon menettämistä. Journal of Heredityssä julkaistut havainnot valaisevat kaupallisen valaanpyynnin merkittäviä seurauksia.

Etelä-Georgian saarella, joka sijaitsee noin 800 mailia kaakkoon Falklandinsaarista, oli useita valaanpyyntiasemia 20-luvun alusta 1960-luvulle asti. Tänä aikana yli 2 miljoonaa valasta tapettiin eteläisellä pallonpuoliskolla, mukaan lukien 175,000 XNUMX lähellä Etelä-Georgia Islandia. Saari todistaa edelleen tästä teurastuksesta, ja sen pinnalla on hajallaan lukuisia säilyneitä valaanluita.

Vaikka valaskannat Etelä-Atlantilla ovat alkaneet elpyä kaupallisen valaanpyynnin lopettamisen jälkeen, valaiden havainnot Etelä-Georgian saaren lähellä ovat edelleen harvinaisia, mikä viittaa paikallisten sukupuuttojen mahdollisuuteen. Valaiden puuttuminen kuuden vuosikymmenen ajan osoittaa kulttuurisen muistin menettämisen, ja nykyiset pienet valasmäärät voivat mahdollisesti löytää uudelleen historialliset ravintoalueet.

Tutkimuksessa analysoitiin Etelä-Georgian saarelta löydetyistä valaiden luista uutettua DNA:ta keskittyen ryhävalaan, sinivalaan ja evävalaan. Vaikka näiden valaiden geneettinen monimuotoisuus on edelleen suuri, tutkijat havaitsivat äidin DNA-linjan menetyksen sini- ja ryhäselkäpopulaatioissa. Rajallisen saatavuuden vuoksi he eivät kuitenkaan pystyneet havaitsemaan eroja eteläisen pallonpuoliskon evävalaiden DNA-näytteiden välillä ennen valaanpyyntiä ja sen jälkeen.

Koska jotkut valaslajit voivat elää jopa 100 vuotta, on mahdollista, että nykypäivän valaat elivät valaanpyyntiaikakaudella. Kun nämä valaat menehtyvät, on olemassa vaara, että emälinjat menetetään edelleen. Siksi olemassa olevien valaspopulaatioiden geneettisen tiedon säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää.

Tutkimus korostaa menneisyyden ymmärtämisen ja geneettisen tiedon säilyttämisen merkitystä. Ilmastonmuutoksen johdosta lämpötilan nousuun, Etelä-Georgian saaren valaanluiden DNA voi heikentyä ajan myötä. Tämän geneettisen historian säilyttäminen loputtomiin auttaa tutkijoita rekonstruoimaan valaspopulaatioiden historiaa ja ymmärtämään aiempien valaanpyyntitoimintojen todelliset vaikutukset.

Lähde: Oregon State Universityn Marine Mammal Institute