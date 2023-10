Kaupallisen valaanpyynnin pysyvä vaikutus valaiden geneettiseen monimuotoisuuteen

By

Oregon State Universityn tutkimuksen mukaan kaupallinen valaanpyynti 20-luvulla ei ainoastaan ​​vähentänyt merkittävästi valaspopulaatioita, vaan sillä oli myös pitkäaikaisia ​​vaikutuksia nykypäivän elossa olevien valaiden geneettiseen monimuotoisuuteen. Tutkijat vertasivat Etelä-Georgian saarelta hylättyjen valaanpyyntiasemien läheltä löydettyä valaanluiden DNA:ta nykyisten valaspopulaatioiden DNA:han. Tutkimuksessa löydettiin vahvaa näyttöä sini- ja ryhävalaiden äidin DNA-linjan menettämisestä, ja ne liittyvät usein kulttuurimuistoihin, kuten ruokinta- ja lisääntymispaikkoihin, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Etelä-Atlantin valtamerellä sijaitsevalla South Georgia Islandilla oli useita valaanpyyntiasemia, jotka toimivat vuosisadan vaihteesta 1960-luvulle. Eteläisellä pallonpuoliskolla tapettiin tänä aikana yli 2 miljoonaa valasta, joista 175,000 100 tapettiin Etelä-Georgian lähellä. Saari on edelleen täynnä valaanluita, joista osa on yli XNUMX vuotta vanhoja, mikä todistaa teurastuksen laajuuden.

Vaikka valaskannat Etelä-Atlantilla ovat alkaneet elpyä kaupallisen valaanpyynnin lopettamisen jälkeen, valaiden havainnot Etelä-Georgiassa ovat edelleen vähäisiä. Tämä viittaa siihen, että paikalliset populaatiot ovat saatettu hävittää sukupuuttoon tai paikallisesti sukupuuttoon. Valaiden poissaolo ruokintaalueilla 60 vuoden ajan osoittaa kulttuurisen muistin menetystä. Nyt on kuitenkin merkkejä siitä, että valaat löytävät uudelleen tämän elinympäristön ja palaavat alueelle.

Tutkimuksessa analysoitiin Etelä-Georgian saarelta löydettyjen ryhävalaiden, sinivalaiden ja evävalaiden luista DNA:ta. Vaikka valaiden geneettinen monimuotoisuus on edelleen korkea, on merkkejä emon DNA-linjan katoamisesta sini- ja ryhäselkäpopulaatioissa. On ratkaisevan tärkeää säilyttää näiden valaiden geneettinen informaatio, jotta estetään emälinjan menetys, kun jäljellä olevat valaat vanhenevat ja kuolevat.

Tämä tutkimus tarjoaa oivalluksia valaspopulaatioiden geneettiseen historiaan ja korostaa tarvetta ymmärtää aiempien valaanpyyntitoimintojen vaikutuksia. Se herättää myös huolta valaanluiden DNA:n mahdollisesta heikkenemisestä ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpötilan nousun vuoksi. Tämän geneettisen historian säilyttäminen loputtomiin on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden tutkimus- ja suojelutoimille.

