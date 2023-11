Varhainen universumi paljastaa yllättäviä oivalluksia: Nuoret galaksit osoittavat odottamatonta kemiallista koostumusta

By

Northwestern Universityn astrofyysikkojen ryhmä on tehnyt kiehtovia löytöjä varhaisten universumin galaksien kehityksestä käyttämällä James Webbin avaruusteleskoopin (JWST) tietoja. Tutkijat keskittyivät "teini-ikäisiin" galakseihin, jotka muodostuivat vain kahdesta kolmeen miljardia vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, tarjoten arvokkaita näkemyksiä kosmisesta alkuperästämme.

Perinteisesti kaukaisten galaksien tutkiminen on kuin katsoisi ajassa taaksepäin, sillä valolla kestää miljardeja vuosia päästäkseen meihin. Ryhmän analyysi Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) -tutkimuksen tiedoista paljasti odottamattomia löydöksiä. Nämä galaksit eivät olleet vain odotettua kuumempia, vaan ne sisälsivät myös yllättävän raskaita elementtejä, kuten nikkeliä.

Käyttämällä yhdistelmäkuvaa, joka luotiin 23 galaksista kerätystä valosta, tutkimusryhmä tunnisti kahdeksan alkuaineen läsnäolon: vedyn, heliumin, typen, hapen, piin, rikin, argonin ja nikkelin. Vaikka kevyempiä alkuaineita odotettiinkin, nikkelin, rautaa raskaamman alkuaineen, läsnäolo oli poikkeuksellinen ilmestys.

Nikkelin havainnointi kaukaisissa galakseissa on harvinainen ilmiö, jopa vanhemmissa galakseissa, jotka ovat lähempänä meitä. Tyypillisesti nikkeliä havaitaan tähtien useiden elinkaarien jälkeen supernovien kautta ja sitä seuraavan raskaampien alkuaineiden synteesin ja leviämisen jälkeen galaksiin. Nikkelin löytö ehdottaa jotain ainutlaatuista näiden varhaisten galaksien tähdistä.

Tutkimuksen johtava kirjoittaja, apulaisprofessori Allison Strom, arvelee, että näiden nuorten galaksien korkeammat havaitut lämpötilat voivat liittyä niiden erikoiseen kemialliseen koostumukseen. Hän selittää, että galaksien erilaiset lämpötilat ovat osoitus niiden erillisestä kemiallisesta DNA:sta, koska galaksien lämpötila ja kaasun kemia ovat luontaisesti yhteydessä toisiinsa.

Tämä uraauurtava tutkimus avaa uusia kysymyksiä varhaisesta universumista ja galaksien muodostumisesta. Tutkimuksen tulokset julkaistiin The Astrophysical Journal Lettersissa, ja ne valaisevat monimutkaisia ​​ja monimutkaisia ​​prosesseja, jotka muovasivat kosmista historiaamme.

FAQ

1. Mitä tutkimus paljasti varhaisista universumin galakseista?

Tutkimuksessa havaittiin, että varhaisen universumin "teini-ikäiset" galaksit olivat odotettua kuumempia ja sisälsivät raskaita elementtejä, kuten nikkeliä, joka on suhteellisen harvinaista kaukaisissa galakseissa.

2. Mitä tekniikoita käytettiin näiden galaksien tutkimiseen?

Astrofyysikot käyttivät James Webbin avaruusteleskoopin (JWST) ja ionisoituja linjoja käyttävän kemiallisen evoluutiotutkimuksen tietoja Interstellar Aurorae (CECILIA) -tutkimuksessa. He yhdistivät useista galakseista kerättyjä valon aallonpituuksia luodakseen yhdistelmäkuvan.

3. Miksi nikkelin läsnäolo on merkittävää?

Nikkeliä havaitaan tyypillisesti meitä lähempänä olevissa vanhemmissa galakseissa useiden supernovakierrosten ja raskaampien alkuaineiden synteesin jälkeen. Sen esiintyminen näissä nuorissa galakseissa viittaa ainutlaatuisiin ominaisuuksiin niiden tähtipopulaatioissa.

4. Miten galaksin lämpötila ja kemia liittyvät toisiinsa?

Tutkimuksen johtava kirjoittaja ehdottaa, että näiden galaksien korkeammat havaitut lämpötilat voivat liittyä niiden erilaiseen kemialliseen koostumukseen. Kaasun lämpötila ja kemia galakseissa ovat olennaisesti kietoutuneet toisiinsa.