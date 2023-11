Silikalasin salaisuuksien paljastaminen: piilotettu rakenteellinen säännöllisyys

By

Lasi on ollut ihmisten käyttämä perusmateriaali vuosisatojen ajan, mutta sen atomirakenne on edelleen mysteeri tutkijoille. Lasin rakenteellisen luonteen ymmärtäminen ja hallitseminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaiden toiminnallisten materiaalien suunnittelussa. Selvittääkseen tätä arvoitusta Tohokun yliopiston ennennäkemättömän mittakaavan Data Analytics Centerin professori Motoki Shigan johtama tutkimusryhmä keskittyi lasimaisissa materiaaleissa esiintyviin rengasmuotoihin.

Näiden renkaiden kolmiulotteisen rakenteen ja rakenteellisten symmetrioiden kvantifioimiseksi ryhmä kehitti uusia indikaattoreita: "pyöreys" ja "karheus". Näitä indikaattoreita käyttämällä he pystyivät tunnistamaan erilaisia ​​rengasmuotoja lasimaisesta piidioksidista (SiO2), joista jotkut ovat ainutlaatuisia lasille ja toiset muistuttavat kiteissä olevia renkaita.

Lisäksi tutkijat kehittivät tekniikan, jolla mitataan avaruudellisia atomitiheyksiä näiden renkaiden ympärillä analysoimalla niiden suuntaa. Heidän havainnot paljastivat, että lasin atomikonfiguraatio ei ole tasainen kaikkiin suuntiin, mikä osoittaa anisotropiaa. Mielenkiintoista on, että he löysivät myös alueita, joilla atomijärjestely osoitti jonkinasteista järjestystä tai säännöllisyyttä huolimatta atomien yleisestä kaoottisesta ulkonäöstä lasimaisessa piidioksidissa.

Lasin piilevän rakenteellisen säännönmukaisuuden tunnistamisella on merkittäviä seurauksia. Se parantaa ymmärrystämme faasisiirtymistä, kuten materiaalien lasittamisesta ja kiteytymisestä, ja tarjoaa matemaattisia kuvauksia, joita tarvitaan materiaalien rakenteiden ja ominaisuuksien ohjaamiseen.

Professori Shiga ja hänen kollegansa aikovat hyödyntää datalähtöisiä lähestymistapoja, kuten koneoppimista ja tekoälyä, tutkiakseen lasimateriaaleja edelleen. Nämä tekniikat tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia paljastaa enemmän oivalluksia lasin mysteereistä ja optimoida sen toiminnallisia ominaisuuksia.

