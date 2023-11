Dinosaurukset voivat vaeltaa muilla planeetoilla: tutkia happea ja fanerotsooista vaihetta

By

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society -lehdessä julkaistu uraauurtava tutkimus on ravistellut paleontologian perustaa ja sytyttänyt tutkijoiden mielikuvituksen maailmanlaajuisesti. Vastoin pitkäaikaista uskoa, että dinosaurukset ovat kuolleet sukupuuttoon maan päällä, tutkijat ehdottavat nyt, että nämä upeat olennot voivat edelleen vaeltaa muilla maailmankaikkeuden planeetoilla.

Tämän kiehtovan hypoteesin avaintekijä on hapen tutkiminen. Dinosaurusten aikana maapallon happitaso oli noin 30 %, mikä on huomattavasti korkeampi kuin planeetallamme nykyään löydetty 21 %. Näillä kohonneilla happitasoilla oli mahdollisesti ratkaiseva rooli dinosaurusten olemassaolon ja hallitsevuuden tukemisessa miljoonien vuosien ajan.

Laajentaessaan tätä teoriaa, tutkijat ehdottavat, että jos kaukaisilla planeetoilla on vertailukelpoisia happitasoja, se voi luoda ihanteelliset olosuhteet dinosauruksen kaltaisille avaruusolioille kukoistaa ja kehittyä. Elämänmerkkien etsiminen muilta planeetoilta on usein tukeutunut mallina Maan nykyisiin ympäristöolosuhteisiin. Tämä tutkimus kuitenkin avaa mahdollisuuden, että planeetat, joiden happitaso on korkeampi kuin Maan nykytila, voivat olla avainasemassa maan ulkopuolisten dinosaurusten löytämisessä.

Tutkijat keskittyvät löytämään todisteita fanerotsoisesta vaiheesta muilla planeetoilla. Phanerozoic edustaa vain 12 prosenttia maapallon historiasta, mutta se kattaa ajan, jolloin elämä planeetallamme kehittyi yksinkertaisten mikro-organismien ulkopuolelle. Tunnistamalla erilliset vaaleat sormenjäljet, jotka osoittavat fanerotsooista vaihetta, tutkijat uskovat voivansa hioa etsintöään yksisoluisten organismien pidemmälle kehittyneistä elämänmuodoista.

Tämä uraauurtava tutkimus antaa toivoa mahdollisuudesta löytää paitsi elämän merkkejä myös monimutkaisia ​​ja suuria organismeja muualta kosmoksesta. Oikeissa olosuhteissa ja Maan ikiaikaista menneisyyttä muistuttavassa ympäristössä planeettojen väliset tutkimukset voivat paljastaa dinosauruksia, joita ei ole koskaan ennen nähty kotiplaneetallamme.

Kun tiedemiehet aloittavat etsintönsä, mahdollisuus löytää ulkomaalaisia ​​dinosauruksia on houkuttelevan ulottuvilla. Niin hämmentävältä kuin se saattaakin tuntua, universumin laajuus jättää äärettömän tilaa tutkimiselle ja piilotettujen ihmeiden paljastamiselle. Kuka tietää, mitkä muut poikkeukselliset olennot saattavat odottaa löytäjäänsä kosmoksen syvyyksissä? Maan ulkopuolisen elämän etsintä kiehtoo ja inspiroi edelleen, työntämällä tietomme ja mielikuvituksemme rajoja.

Usein kysytyt kysymykset

1. Voisiko dinosauruksia todella olla muilla planeetoilla?

Tuoreen tutkimuksen mukaan on olemassa mahdollisuus, että dinosauruksia voi edelleen olla muilla planeetoilla. Tutkijat tutkivat ajatusta, että planeetat, joiden happitaso on korkeampi kuin Maan nykytila, voisivat tarjota sopivat olosuhteet dinosaurusmaisille avaruusolioille kukoistaa ja kehittyä.

2. Mikä on hapen merkitys dinosaurusten löytämisessä?

Dinosaurusten aikakaudella maapallolla oli korkeampi happipitoisuus, noin 30 % nykyiseen 21 %:iin verrattuna. Tutkijat uskovat, että näillä kohonneilla happitasoilla oli ratkaiseva rooli dinosaurusten olemassaolon ja hallitsevuuden tukemisessa miljoonien vuosien ajan. Vertailukelpoisten happipitoisuuksien löytäminen kaukaisilta planeetoilta voi viitata dinosaurusten kaltaisten olentojen olemassaoloon.

3. Mikä on fanerotsoinen vaihe ja miksi se on tärkeä?

Fanerotsoinen vaihe edustaa viimeisintä 12 prosenttia maapallon historiasta, jolle on ominaista monimutkaisempi ja monimuotoisempi elämänmuotojen valikoima mikro-organismien lisäksi. Tutkijat etsivät todisteita fanerotsoisesta vaiheesta muilla planeetoilla, koska se voisi viitata kehittyneen elämän olemassaoloon yksisoluisten organismien, mahdollisesti myös dinosaurusten, ulkopuolella.

4. Mitkä ovat mahdollisuudet löytää maan ulkopuolisia dinosauruksia?

Vaikka se on edelleen hypoteesi, mahdollisuus löytää maan ulkopuolisia dinosauruksia on tieteellisen tutkimuksen piirissä. Tutkimalla planeettoja, joilla on korkeampi happipitoisuus ja merkkejä fanerotsoisesta vaiheesta, tiedemiehet toivovat voivansa paljastaa dinosauruksia, joita ei ole koskaan nähty maan päällä. Maan ulkopuolisen elämän, mukaan lukien dinosaurusten, etsiminen herättää edelleen jännitystä ja ihmetystä tiedeyhteisössä.