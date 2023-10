Tutkijat ovat tehneet hätkähdyttävän löydön, joka saattaa lisätä vuoden 2020 apokalyptistä vuotta. Kolossaali komeetta, joka on kolme kertaa Mount Everestin kokoinen, on räjähtänyt ja on nyt matkalla kohti Maata. Komeetta, joka tunnetaan nimellä 12P/Pons-Brooks, on kryovulkaaninen komeetta, jota kutsutaan myös kylmäksi tulivuoreksi. Sen halkaisija on hämmästyttävä 18.6 mailia, mikä vastaa pienen kaupungin kokoa.

Räjähtävä tapahtuma tapahtui 5. lokakuuta, mikä merkitsi tämän tähtienvälisen jääkuution toista purkausta viimeisen neljän kuukauden aikana. British Astronomical Association havaitsi räjähdyksen havaitessaan, että komeetta näytti paljon kirkkaammalta sen koomasta, joka on sen ydintä ympäröivä kaasupilvi, heijastamasta valosta.

Räjähdys johti komeetan "sarvien" muodostumiseen, jotka muistuttivat sarvillisen olennon muotoa tai jopa "Star Wars" -sarjan Millennium Falcon -avaruusalusta. Näiden sarvien syytä ei vielä tiedetä, mutta asiantuntijat spekuloivat, että sillä voi olla jotain tekemistä komeetan ytimen erikoisen muodon kanssa.

Huolimatta hälyttävästä liikeradastaan ​​ja pahaenteisestä ulkonäöstä, 12P/Pons-Brooks ei ole välitöntä uhkaa. Sen odotetaan saavuttavan lähimmän pisteensä Maata huhtikuussa 2024, jolloin se näkyy paljaalla silmällä. Sen jälkeen se katapultoidaan takaisin aurinkokuntaan ja palaa vasta vuonna 2095.

Tämä komeetta ei ole ainoa, jolla on räjähdysalttiita taipumuksia. 12P on yksi 20 tunnetusta komeetta, jolla on aktiivisia jäätulivuoria. Toinen kuuluisa esimerkki on 29P/Schwassmann-Wachmann, jolla oli äskettäin suurin purkauksensa 12 vuoteen, ja se päästi avaruuteen noin miljoona tonnia kryomagmaa.

Vaikka mahdollisuus massiivisen komeetan ryntämisestä kohti Maata saattaa kuulostaa hälyttävältä, tutkijat vakuuttavat meille, että paniikkiin ei ole vielä syytä. Tämä taivaallinen tapahtuma tarjoaa kiehtovan tilaisuuden tarkkailla ja tutkia komeettoja niiden matkalla aurinkokuntamme halki.

