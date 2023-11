Komeetan 12P/Pons-Brooksin kiehtova historia ja yllättävä käyttäytyminen

By

Vuonna 1812 komeetta 12P/Pons-Brooks havaittiin ensimmäisen kerran, kun ranskalainen tähtitieteilijä Jean Louis Pons havaitsi sen muodottomana esineenä ilman häntää. Seuraavien viikkojen aikana se kirkastui ja näkyi ja saavutti syyskuussa 4.0 magnitudin kolmen asteen hännän kanssa. Useat tähtitieteilijät yrittivät laskea sen kiertoradan ja määrittelivät sen olevan jaksollinen komeetta, jonka jakso on noin 65-75 vuotta.

Nopeasti eteenpäin vuoteen 1883, jolloin amerikkalainen komeettojen tarkkailija William R. Brooks löysi komeetan uudelleen etsiessään komeettoja. Aluksi heikko, se koki odottamattomia kirkkauspurkauksia, muuttuen magnitudista 11.0 arvoon 8.0 ja tulleen näkyväksi paljaalla silmällä. Yksityiskohtaiset luonnokset paljastivat ytimen, josta tuli hevosenkengän muotoisia suihkuja. Komeetta lähestyi aurinkoa lähinnä tammikuussa 1884 ja haihtui vähitellen ja katosi saman vuoden kesäkuussa.

Seuraavina vuosina kiertoratalaskelmat osoittivat potentiaalisen paluun vuonna 1954. Komeetta löydettiin uudelleen vuonna 1953, ja siinä tapahtui merkittäviä kirkkauspurkauksia, jotka tekivät siitä 100 kertaa kirkkaamman yön aikana. Se saavutti lähimmän pisteensä aurinkoon, joka tunnetaan nimellä perihelion, 22. toukokuuta 1954. Perihelionin jälkeen se näkyi paremmin eteläiseltä pallonpuoliskolta.

Komeetta 12P/Pons-Brooks seuraa elliptistä kiertorataa, jonka perihelion on noin kolme neljäsosaa etäisyydestä Maan ja Auringon välillä. Tämä kiertorata on samanlainen kuin Halley's Comet. Lisäksi komeetoilla 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf ja 20D/Westphal, vaikka ne ovat lakanneet, niillä on samanlaiset kiertoradat, mikä ansaitsee Neptunuksen komeettojen tittelin.

Viime vuosina Comet 12P/Pons-Brooks on kerännyt huomiota odottamattomista kirkastumisistaan. Vuonna 2020 toipunut se oli aluksi äärimmäisen heikko magnitudissa 23.0, mutta on sittemmin kirkastunut noin 10.0 magnitudiin. On havaittu äkillisiä kirkkauden räjähdyksiä, jotka muistuttavat sen käyttäytymistä vuonna 1883, mikä saa sen koomaan laajentumaan ja muistuttamaan hevosenkengän tai paholaisen sarvien muotoa.

Näiden purkausten tarkka syy on edelleen tuntematon, mutta tutkijat spekuloivat, että kaasun kerääntyminen komeetan ytimeen johtaa halkeamiin, jotka vapauttavat pölyä ja jäätä avaruuteen ja aiheuttavat tilapäisen kirkkauden lisääntymisen. Kun komeetta jatkaa matkaansa, tähtitieteilijät odottavat innokkaasti sen tulevia liikkeitä ja käyttäytymistä.

FAQ

1. Mikä on komeetan 12P/Pons-Brooksin jakso?

Komeetan 12P/Pons-Brooksin ikä on noin 65-75 vuotta.

2. Miten aikaisemmat komeetan havainnot vuosina 1883 ja 1953-54 paljastivat odottamattomia kirkkauspurkauksia?

Näiden havaintojen aikana komeetta koki äkillistä kirkkautta, mikä johtui mahdollisesti kaasun kertymisestä sen ytimeen, mikä johti pölyn ja jään vapautumiseen avaruuteen.

3. Miten komeetan 12P/Pons-Brooksin kiertorata on verrattuna Halley's Comeetan kiertoradalle?

Komeetan 12P/Pons-Brooksin kiertorata on muodoltaan ja kooltaan samanlainen kuin Halleyn komeetan, vaikka Halley liikkuu taaksepäin planeettoja vastapäätä.

4. Mitkä ovat muut Neptunuksen komeettojen komeetat?

Komeetan 12P/Pons-Brooksin lisäksi komeetat 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf ja 20D/Westphal ovat myös osa Neptunuksen komeettojen perhettä.

5. Miksi 12P/Pons-Brooks-komeetta tunnetaan nimellä "Paholaisen komeetta"?

12P/Pons-Brooks-komeetta sai lempinimen "Paholaisen komeetta" sen omituisen esiintymisen vuoksi purkaustapahtumien aikana, jotka muistuttavat paholaisen sarvien muotoa.