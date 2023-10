Syvin tunnettu todiste koralliriutojen valkaisusta löydettiin Intian valtamerestä

By

Plymouthin yliopiston tutkijoiden tekemä uusi tutkimus on paljastanut syvimmät tunnetut todisteet korallien valkaisusta koralliriutalla, joka on lähes 300 jalkaa pinnan alapuolella Intian valtamerellä. Korallien valkaisu tapahtuu, kun stressitekijät, kuten lämpötilan, ravinteiden tai valon muutokset, saavat korallit karkottamaan kudoksessaan elävät zooxanthellae-levät, jolloin ne muuttuvat valkoisiksi. Yleisin syy korallien vaalenemiseen on ilmastonmuutoksen aiheuttama valtamerien lämpeneminen.

Mesofotisten koralliekosysteemien, jotka asuvat syvemmässä ja viileämmässä vesissä, uskottiin aiemmin tarjoavan turvapaikan matalien vesien riuttoille. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin rajallinen yhteys näiden ekosysteemien ja matalien korallien välillä, mikä korostaa tarvetta ymmärtää niiden herkkyys valtamerten lämpenemiselle. Keski-Intian valtameren valkaisutapahtuma johtui Intian valtameren dipolista, joka aiheutti 30 %:n nousun valtamerten lämpötiloissa ja vaurioitti 80 % koralliriutoista syvyyksissä, joiden uskottiin kestäneen lämpenemistä.

Tohtori Philip Hosegood, tutkimuksen toinen kirjoittaja, ilmaisi hämmästyksensä löydöistä ja totesi, että syvempien korallien uskottiin olevan sietokykyisiä valtamerten lämpenemiselle niiden elävän kylmemmän veden vuoksi. Tämä tutkimus osoittaa kuitenkin, että myös syvemmät riutat ovat ilmastonmuutoksen vaarassa.

Tutkimus, jonka otsikko on "Mesofotinen korallin valkaisu, joka liittyy termokliinin syvyyden muutoksiin", julkaistiin Nature Communications -lehdessä. Plymouthin yliopiston tutkijat ovat tehneet tutkimuksia Keski-Intian valtamerellä yli vuosikymmenen ajan. Tutkimusristeilyillään he käyttävät satelliitin tuottaman tiedon, in situ -seurannan ja vedenalaisten robottien yhdistelmää kerätäkseen tietoa alueen merestä ja biologisesta monimuotoisuudesta.

Tutkijat löysivät todisteita korallivaurioista tutkimusristeilyllä marraskuussa 2019. Kauko-ohjatut vedenalaiset ajoneuvot valvontakameroilla ottivat kuvia valkaistuneista koralleista, kun taas matalan veden riutat eivät osoittaneet merkkejä vaalenemisesta. Risteilyn aikana kerätyn tiedon ja satelliittitietojen tarkempi analysointi valtamerten lämpötiloista paljasti, että valkaisu johtui termokliinin syvenemisestä, mikä johtuu ilmastonmuutoksesta, joka voimistaa luonnollisia vaihtelukiertoja.

Tutkimus korostaa mesofottisten korallien ekosysteemien haavoittuvuutta lämpöstressille ja korostaa syvän valtameren merenpohjan seurannan merkitystä. Suurien osien riutta elpyminen valkaisutapahtuman jälkeen osoittaa, että mesofottisilla korallilla on potentiaalia toipua, mutta se herättää myös huolta tulevien valkaisutapahtumien vaikutuksesta korallien kuolleisuuteen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen.

Tutkijat päättelivät, että ymmärryksemme laajentaminen ilmastonmuutoksen vaikutuksista syvänmeren koralleihin on ratkaisevan tärkeää, koska nämä ekosysteemit ovat edelleen suurelta osin alitutkittuja. El Niñon ja Intian valtameren dipolin yhteisvaikutus pahentaa alueella koettua vaikutusta, mikä korostaa lisätutkimuksen ja suojelutoimien tarvetta näiden kriittisten elinympäristöjen suojelemiseksi.

