Uusia näkemyksiä makean kirsikan jalostuksen kehityksestä

Makean kirsikan jalostus on edistynyt merkittävästi viime vuosina hyödyntämällä molekyylimarkkereita ja genomin sekvensointia keskeisten ominaisuuksien parantamiseksi markkeriavusteisen valinnan (MAS) avulla. Perinteiset jalostusmenetelmät ovat kuitenkin kohdanneet haasteita alhaisen tehokkuuden ja korkeiden kustannusten vuoksi. Näiden esteiden voittamiseksi tutkijat ovat käyttäneet korkearesoluutioisia genominlaajuisia assosiaatiotutkimuksia (GWAS) nopeuttaakseen uusien ja parannettujen makeakirsikkalajikkeiden jalostusta.

Äskettäisessä julkaisussa nimeltä "Korkean resoluution genominlaajuinen assosiaatiotutkimus suuresta tšekkiläisestä makean kirsikkakokoelmasta (Prunus avium L.) hedelmien kypsyys- ja laatuominaisuuksista", tutkijat käyttivät paripään sekvensointia Illumina NovaSeq 6000 -alustalla. Tämä lähestymistapa johti massiiviseen 4.15 Tb:n sekvenssiin, joka tarjosi laajan genomin peiton ja mahdollisti yli 1.7 miljoonan korkealaatuisen yhden nukleotidin polymorfismin (SNP) tunnistamisen kirsikkaliittymien kautta.

Peruskomponenttianalyysiä (PCA) ja Bayesin tietokriteeriä (BIC) käyttävä perusteellinen analyysi paljasti homogeenisen populaation ilman erillisiä geneettisiä alaryhmiä. Merkittävää vaihtelua havaittiin kuitenkin useissa piirteissä, erityisesti Genetic Resources (CGR) -liittymien sisällä. Väriominaisuuksien erot olivat huomattavia populaatioiden välillä, ja CGR-liittymillä oli laajempi värikirjo, kun taas kokoominaisuudet, kuten hedelmän paino, olivat suurempia jalostusmateriaalien (BM) lisäyksissä.

FarmCPU-mallia käyttävä GWAS tunnisti 59 SNP:tä, jotka liittyivät yhteentoista ominaisuuteen, mukaan lukien sadonkorjuuaika, hedelmän väri ja lihan väri. Ratkaiseva löytö oli deleetion tunnistaminen MYB10-alueella, jolla on rooli hedelmän värin määrittämisessä. Lisäksi SNP-markkerien ja hedelmien kiinteyden, koon ja painon välillä löydettiin yhteyksiä, mikä antoi käsityksen näiden tärkeiden ominaisuuksien geneettisestä perustasta.

Lisäksi tunnistettiin merkittäviä SNP:itä sisältäviä haplotyyppilohkoja, jotka auttoivat tiettyihin piirteisiin liittyvien ehdokasgeenien kartoittamisessa. 141 tunnistetusta ehdokasgeenistä 104:llä oli tunnettuja toimintoja, mikä valaisi niiden mahdollisia rooleja kirsikkafenotyyppien määrittämisessä.

Nämä löydöt auttavat laatimaan makean kirsikan yksityiskohtaisen geneettisen kartan ja luovat vankan perustan tuleville jalostustoimille. Ymmärtämällä keskeisten fenotyyppisten ominaisuuksien geneettiset tekijät tutkijat voivat nopeuttaa uusien ominaisuuksiltaan parannettujen makeakirsikkalajikkeiden kehitystä.

UKK

K: Mitä on markkeriavusteinen valinta (MAS) kirsikanjalostuksessa?

V: Marker-avusteinen valinta (MAS) on jalostustekniikka, jossa käytetään molekyylimarkkereita erityisten kiinnostavien ominaisuuksien tunnistamiseen kirsikkakasveissa. Valitsemalla yksilöitä, joilla on halutut merkit, kasvattajat voivat parantaa mahdollisuuksia tuottaa jälkeläisiä, joilla on halutut ominaisuudet.

K: Kuinka korkearesoluutioinen genominlaajuinen assosiaatiotutkimus (GWAS) auttaa kirsikoiden jalostuksessa?

V: Korkearesoluutioisen genominlaajuisen assosiaatiotutkimuksen (GWAS) avulla tutkijat voivat tunnistaa tiettyjen geneettisten markkerien, joita kutsutaan yhden nukleotidin polymorfismeiksi (SNP:t), ja makean kirsikan avainpiirteiden välillä. Tunnistamalla nämä yhdistykset, kasvattajat voivat valikoivasti kasvattaa yksilöitä, joilla on halutut ominaisuudet, mikä johtaa parempien lajikkeiden kehittämiseen.

K: Mitä haplotyyppilohkot ovat makean kirsikan jalostuksessa?

V: Haplotyyppilohkot ovat genomin osia, joissa ryhmä SNP:itä periytyy yhdessä populaatiossa. Kirsikanjalostuksessa haplotyyppilohkot voivat auttaa tunnistamaan genomin alueita, jotka sisältävät tiettyihin piirteisiin liittyviä ehdokasgeenejä. Näitä lohkoja tutkimalla kasvattajat voivat saada käsityksen haluttujen ominaisuuksien geneettisestä perustasta ja helpottaa kohdennettuja jalostustoimia.

K: Miten tämän tutkimuksen tulokset voivat hyödyttää kirsikanjalostusta?

V: Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat arvokkaita näkemyksiä makean kirsikan tärkeimpien ominaisuuksien geneettisistä tekijöistä. Ymmärtämällä hedelmien kypsyyden, laadun, värin, kiinteyden ja koon kaltaisten ominaisuuksien geneettisen perustan kasvattajat voivat tehdä tietoisempia päätöksiä valitessaan vanhempia risteyttämiseen. Tämä tieto voi viime kädessä nopeuttaa uusien, parannettujen, ominaisuuksiltaan parannettujen, markkinoiden vaatimuksia ja kuluttajien mieltymyksiä vastaavien makea kirsikkalajikkeiden kehittämistä.