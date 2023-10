Monimutkainen tanssi hermoston ja immuunijärjestelmän välillä: näkemyksiä neuroimmuuniakselista

By

Huolimatta erillisistä kokonaisuuksista hermosto- ja immuunijärjestelmillä on monimutkainen keskinäinen riippuvuussuhde. Tämä monimutkainen tanssi kahden järjestelmän välillä, joka tunnetaan nimellä neuro-immuuniakseli, on ratkaisevassa roolissa aivojen, ihon ja maha-suolikanavan erilaisten fysiologisten prosessien järjestämisessä. Näiden järjestelmien solujen välinen viestintä on kiehtonut tutkijoita, kuten Harvardin lääketieteellisen koulun immunobiologi Isaac Chiu.

Chiun tutkimus on keskittynyt T-solujen, mikroglian ja bakteerien välisten monimutkaisten vuorovaikutusten paljastamiseen hermoston rappeutumisen, bakteeriperäisten ihoinfektioiden ja mikrobi-infektioiden, kuten aivokalvontulehduksen, pernaruton ja paksusuolentulehduksen yhteydessä. Hänen havainnot ovat tuoneet valoa uusiin kivun ja tulehduksen mekanismeihin, paljastaen hermosolujen, immuunisolujen ja mikrobien roolin näissä prosesseissa.

Kipu, elimistön peruskyky aistia vaaraa, liittyy läheisesti immuunijärjestelmään. Nosiseptorihermosolut, jotka ovat vastuussa kivun välittämisestä, ovat vuorovaikutuksessa immuunisolujen kanssa kaksisuuntaisen ylikuulumisen kautta. Immuunisolut tuottavat aineita, jotka voivat vaikuttaa suoraan hermoihin tehden niistä herkempiä kivulle. Nosiseptorit puolestaan ​​varastoivat neuropeptidejä, jotka immuunisolut voivat aistia ja jotka vaikuttavat niiden käyttäytymiseen.

Chiun tutkimusryhmä on keskittynyt neuropeptideihin, kuten kalsitoniinigeeniin liittyvään peptidiin (CGRP) ja niiden vuorovaikutukseen immuunisolujen, erityisesti makrofagien, neutrofiilien, monosyyttien, T-solujen ja B-solujen kanssa. Ryhmä havaitsi, että näiden neuropeptidien ja immuunisolureseptorien väliset vuorovaikutukset voivat vaikuttaa sytokiinien tuotantoon, makrofagien polarisaatioon, neutrofiilien rekrytointiin ja T-soluvasteisiin. Näillä neuropeptideillä on voimakas säätelyrooli immuniteetissa.

Mikrobi-infektioiden yhteydessä Chiun tiimi paljasti kiehtovia oivalluksia siitä, kuinka bakteerit voivat kaapata kipukuituja. Esimerkiksi Streptococcus pneumoniaen ja Streptococcus agalactiaen aiheuttamassa aivokalvontulehduksessa nämä patogeenit aktivoivat nosiseptorihermosoluja huokosia muodostavan toksiinin, jota kutsutaan pneumolysiiniksi, kautta. Tämä aktivaatio johtaa CGRP:n tuotantoon, joka puolestaan ​​estää makrofagien suojaavien sytokiinien tuotannon, jolloin bakteerit voivat selviytyä ja tunkeutua aivoihin helpommin.

Chiu ja hänen tiiminsä ovat tutkimuksensa kautta pystyneet manipuloimaan neuro-immuuniakselia eläinmalleissa parantaakseen immuunijärjestelmän kykyä taistella bakteeri-infektioita, kuten aivokalvontulehdusta, vastaan. Kohdistamalla spesifisiä molekyylivuorovaikutuksia ja käyttämällä in vivo- ja in vitro -lähestymistapoja he ovat saaneet käsityksen hermosolujen, immuunisolujen ja mikrobien monimutkaisesta vuorovaikutuksesta.

Tällä tutkimuksella on merkittäviä vaikutuksia terapeuttisiin strategioihin. Kohdistamalla kipureittejä, kuten estämällä CGRP:tä, voi olla mahdollista tehostaa immuunivastetta infektioita vastaan. Neuroimmuuniakselin ymmärtäminen avaa aivan uudenlaisia ​​mahdollisuuksia erilaisten sairauksien ja infektioiden hoitoon.

Lähteet: The Scientist, Wiley Online Library, Nature Reviews Immunology, National Institute of Dental and Craniofacial Research