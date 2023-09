Solo Stealth Site ja rentouttava jokiuppi: Päivä 145 Appalakkien polulla

By

Appalachian Trailin päivänä 145 vaeltaja nukkui levollisen yöunen ja heräsi kello 9 virkeänä. Nautittuaan verkkaisen aamun yksin varpailla, he aloittivat vaelluksensa hirviöenergiajuomalla aamiaiseksi. Kevyemmällä pakkauksella ja kofeiinipitoisella lisäyksellä he olivat hyvällä tuulella, kun he lähtivät polulle.

Vaeltajalla oli vielä yksi 4k mäki valloitettavana ennen pitkää alamäkeä aamulla. He edistyivät kohti tavoitettaan valloittaa kaikki 48 New Hampshiren huippua, jotka ovat yli 4,000 jalkaa. Tähän mennessä he olivat saavuttaneet jo 19 näistä huipuista.

Vaelluksen aikana retkeilijä nautti äänikirjan kuuntelusta ja odotti saavansa sen pian valmiiksi. He suunnittelivat aloittavansa Thoreaun "The Maine Woodsin" kävellessään Mainen metsien läpi. Satunnainen kohtaaminen muiden retkeilijöiden kanssa Androscoggin-joen varrella johti virkistävään pulahtamiseen veteen. He viettivät jonkin aikaa juttelemalla vaeltajatovereidensa kanssa ja jopa katsoivat YouTubesta trailerin elokuvasta nimeltä "Kung Fury".

Palattuaan polulle noin klo 3 vaeltaja kohtasi tuttuja kasvoja, joita hän ei ollut nähnyt NOC:n jälkeen. He miettivät yli 1,500 mailia polkua, jonka he olivat kulkeneet edellisen tapaamisensa jälkeen. Huolimatta jokisuoktuksen aiheuttamasta kiertoteestä retkeilijä löysi sopivan telttapaikan vuoren huipulta. He nauttivat yksinkertaisesta illallisesta nuotion äärellä, joka koostui vermontin terävästä cheddarista, salamista ja naudanlihatangoista, chia miosta ja makeisista. Täydentääkseen ravintoaan he ottivat myös monivitamiinikumia.

Kun retkeilijä asettui yöksi, he odottivat varhaista aloitusta seuraavana päivänä. Heidän tavoitteensa oli saavuttaa Speck Pondi ja lähellä oleva suoja, mikä merkitsi heidän tuloaan polun lopulliseen tilaan: Maineen. Se olisi 21 mailin matka, mikä tuo heidät lähemmäksi vaellusseikkailunsa toteutumista.

