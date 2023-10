Tietoihin perustuvat alueelliset merimallit, jotka ovat välttämättömiä suunnittelulle, näyttää Red Sea -tutkimuksen

By

Kuningas Abdullahin tiede- ja teknologiayliopiston (KAUST) tutkijoiden äskettäinen tutkimus on korostanut hienojakoisten alueellisten tietojen sisällyttämistä valtamerimalleihin tarkan suunnittelun ja päätöksenteon kannalta. Tutkimuksessa keskityttiin Punaisenmeren alueelle ja kehitettiin ensimmäinen tarkka historiallinen rekonstruktio Punaisenmeren kierrosta käyttämällä korkearesoluutioista valtamerimallia.

Perinteiset maailmanlaajuiset valtamerimallit käyttävät karkeita verkkoja eivätkä pysty tarjoamaan tarkkoja analyyseja pienemmistä aluemeristä. Tällä rajoituksella on merkittäviä taloudellisia ja tieteellisiä vaikutuksia, koska teollisuus ja tutkijat luottavat maailmanlaajuisiin tietoihin, jotka eivät kuvaa alueellisten vesien erityispiirteitä.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi KAUSTin tutkijat integroivat kaikki saatavilla olevat satelliitti- ja in situ valtameritiedot sisältäen parannetun syvyysmitan ja käyttämällä korkearesoluutioista spatiaalista verkkoa. He myös hienosääsivät valtamerimallinsa parametreja laajojen herkkyyskokeiden avulla. Tuloksena oli laskennallisesti tehokas kokonaisuus, joka otti huomioon epävarmuustekijät ja kuvasi tarkasti Punaisenmeren fysiikan.

Punaisenmeren uudelleenanalyysi paljasti uusia piirteitä nykyisestä kierrosta, lämpötilasta, suolapitoisuudesta ja valtamerten käyttäytymisestä, jotka eivät näkyneet globaaleissa malleissa. Se toisti tarkasti vuodenaikojen poikkeavuudet, vuotuiset suolapitoisuuden vaihtelut sekä lämpötilan ja merenpinnan trendit. Erityisesti se tunnisti kesällä kolmikerroksisen kuljetusvirran Bab-al-Mandabin salmen läpi, jota aiemmin simuloitiin kaksikerroksiseksi kuljetukseksi globaaleissa malleissa.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, kuinka tärkeää on tuottaa tarkkoja alueellisia malleja ja tietokokonaisuuksia käyttämällä paikallista dataa päätöksentekoon, erityisesti mitä tulee Punaisenmeren alueella meneillään oleviin kehityskulkuihin. Tutkimus korostaa datapohjaisten alueellisten valtamerimallien arvoa alueellisten ilmastomallien ja -dynamiikan ymmärtämisen ja ennustamisen parantamisessa.

Tutkimusryhmän työ on julkaistu Bulletin of the American Meteorological Society -lehdessä.

Määritelmät:

– Uudelleenanalyysi: Prosessi, jossa käytetään numeerista mallia uuden datajoukon luomiseen menneistä ilmasto-olosuhteista yhdistämällä kaikki saatavilla olevat havainnot malliin.

– Batymetria: veden syvyyden mittaus valtamerissä, merissä tai järvissä.

– Ensemble-lähestymistapa: Menetelmä, joka yhdistää useita mallisimulaatioita, jotta saadaan luotettavampi ja tarkempi esitys tutkittavasta järjestelmästä.

