Tutkijaryhmä tekee läpimurron pimeän aineen ymmärtämisessä pimeän fotonin avulla

Adelaiden yliopiston tutkijat yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa ovat edistyneet merkittävästi pimeän aineen mysteerien selvittämisessä. Pimeän aineen arvo on 84 prosenttia maailmankaikkeuden ainesisällöstä. Heidän painopisteensä on ollut teoreettisessa hiukkasessa nimeltä "tumma fotoni", joka voi auttaa kuromaan umpeen pimeän aineen ja tavallisen aineen välistä kuilua.

Pimeä aine, vaikeasti tunnettu aine, joka on suurelta osin tuntematon, on vakiinnuttanut lujasti gravitaatiovuorovaikutuksia. Sen tarkka luonne on kuitenkin edelleen väistämättä fyysikot maailmanlaajuisesti. Pimeän fotonihypoteesi, joka väittää massiivisen hiukkasen olemassaolon, joka toimii porttina pimeän sektorin ja säännöllisen aineen välillä, on saanut vetoa tämän arvoituksen ymmärtämisessä.

Professori Anthony Thomas, vanhin fysiikan professori Adelaiden yliopistosta, selittää: "Työmme osoittaa, että tumma fotonihypoteesi on parempi kuin standardimallihypoteesi 6.5 sigman merkityksellä, mikä on todiste hiukkasten löydöstä." Tämä löytö vie meidät askeleen lähemmäksi pimeän aineen luonteen ymmärtämistä.

Pimeää ainetta on paljon runsaammin kuin tavallista ainetta, ja sen määrä on viisi kertaa suurempi kuin maailmankaikkeudessa. Fyysikot pitävät pimeän aineen paljastamista yhtenä alansa suurimmista haasteista. Pimeällä fotonilla, hypoteettisella hiukkasella, joka liittyy piilotettuun sektoriin, on potentiaalia toimia pimeän aineen voiman kantajana.

Saadakseen näkemyksiä pimeästä aineesta tutkijaryhmä analysoi tumman fotonin vaikutuksia syvän joustamattoman sirontaprosessin kokeellisiin tuloksiin. Tämä prosessi sisältää erittäin suuriin energioihin kiihdytettyjen hiukkasten törmäysten tutkimisen. Tutkimalla näiden törmäysten sivutuotteita tutkijat voivat saada arvokasta tietoa subatomisen maailman rakenteesta.

Tiimi käytti Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) -jakaumafunktion globaalia analyysikehystä modifioimalla sitä ottamaan huomioon tumman fotonin mahdollisuuden. Heidän havainnot paljastivat, että tumma fotonihypoteesi on parempi kuin standardimallihypoteesi, mikä tarjoaa todisteita tämän hiukkasen olemassaolosta.

Tämä uraauurtava tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia tutkia pimeän aineen monimutkaista luonnetta. Pimeän aineen ymmärtäminen ei ole ratkaisevaa vain universumin mysteerien selvittämisessä, vaan myös perusfysiikan tietämyksemme edistämisessä.

Lähde: Journal of High Energy Physics