Tumma fotoni tunnistettiin mahdolliseksi kandidaatiksi pimeässä aineessa

Pimeän aineen hiukkasfysiikan huippuyksikön ARC:n ja Adelaiden yliopiston tutkijoiden äskettäinen analyysi viittaa siihen, että tummat fotonit voivat olla puuttuva lenkki pimeän aineen luonteen ymmärtämiseen. Tummat fotonit ovat hypoteettisia hiukkasia, jotka voisivat toimia siltana hiukkasten pimeän sektorin ja tavallisen aineen välillä.

Pimeä aine on mystinen aine, jolla on gravitaatiovaikutus normaaliin aineeseen, mikä saa galaksit pyörimään odotettua nopeammin ja valon taipumaan massiivisten esineiden ympärille. Vaikka pimeälle aineelle on useita ehdokkaita, hiukkasfysiikan standardimalli ei ole pystynyt tarjoamaan kattavaa selitystä.

Fyysikko Nicholas Hunt-Smith ja hänen tiiminsä tutkivat hiukkasten törmäyskonekokeiden tietoja ja havaitsivat, että tummien fotonien läsnäolo vastasi paremmin havaittuja tuloksia kuin standardimalli. 6.5 sigman luottamustasolla todennäköisyyden sille, että tummat fotonit eivät selitä havaintoja, arvioidaan olevan noin yksi miljardista.

Tutkijat keskittyivät syvään joustamattomaan sirontaprosessiin, joka on tapa, jolla hiukkaset hajoavat korkeaenergisen törmäyksen jälkeen. He ottivat myös huomioon myonin magneettisen anomalian, joka mittaa myonin käyttäytymisen poikkeamaa vahvassa magneettikentässä standardimalliennusteista.

Ottamalla käyttöön tummien fotonien mahdollisuus, niiden suosio ehdokkaana kasvoi ja myonin magneettinen anomalia väheni merkittävästi. Nämä havainnot tukevat hypoteesia, että tummat fotonit voisivat olla todiste hiukkasten löydöstä.

Vaikka lisätutkimusta ja vahvistusta tarvitaan, ryhmä toivoo, että heidän havainnot rohkaisevat muita tutkijoita tutkimaan tummien fotonien olemassaoloa ja niiden vaikutuksia pimeän aineen ymmärtämiseen.

Lähde: Journal of High Energy Physics.