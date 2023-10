Uusi analyysi ehdottaa, että salaperäinen pimeä aine voi olla vuorovaikutuksessa normaalin aineen kanssa tummien fotonien kautta

By

Kansainvälisen fyysikkoryhmän äskettäinen analyysi tarjoaa mahdollisen selityksen tietyille korkean energian sirontakokeiden tiedoille. Tutkijat ehdottavat, että tummat fotonit, pimeään aineeseen liittyvät hypoteettiset hiukkaset, voisivat olla vastuussa näistä havainnoista. Pimeä aine, joka muodostaa noin 85 % maailmankaikkeuden massasta, on saanut nimensä, koska se ei ole vuorovaikutuksessa sähkömagneettisen säteilyn kanssa.

Tummat fotonit ovat osa pimeää sektoria, hypoteettinen osa maailmankaikkeutta, jossa pimeää ainetta asuu. Nämä hiukkaset voivat kytkeytyä heikosti tavallisen aineen kanssa sekoittuessaan tummaksi fotoniksi tunnetun bosonin. Tämä kytkentä voisi tarjota oivalluksia pimeän aineen luonteesta ja sen vuorovaikutuksista muun maailmankaikkeuden kanssa.

Analyysin johti Nicholas Hunt-Smith ja hänen kollegansa Adelaiden yliopistosta, Australiasta, ja se julkaistiin Journal of High Energy Physics -lehdessä. Tutkimuksessaan tutkijat suorittivat globaalin kvanttikromodynamiikan analyysin korkean energian sirontatiedoista Jefferson Lab Angular Momentum -kehyksen puitteissa.

Tulokset osoittavat, että malli, joka sisältää tumman fotonin, on parempi kuin kilpailevan standardimallin hypoteesi. Tämän mieltymyksen merkitys mitataan 6.5 standardipoikkeamalla. Analyysi keskittyi syvän joustamattomiin sironnan kokeisiin, joissa suurienerginen koetin on vuorovaikutuksessa protonin kanssa, mikä johtaa kvarkkien liikemäärän jakautumisen määrittämiseen protonin sisällä.

Vaikka teoreettinen fyysikko Tim Hobbs Argonne National Laboratorysta on pitänyt tutkimusta "provokatiivisena", hän korostaa lisätutkimuksen ja paremman epävarmuuden kvantifioinnin tarvetta. Muut kokeet, kuten elektroni-positronikokeet, voisivat myös tarjota arvokkaita näkemyksiä tummien fotonien olemassaolosta.

Tämä analyysi avaa uusia mahdollisuuksia pimeän aineen tutkimiseen ja valottaa sen salaperäistä luonnetta. Tutkimalla edelleen tummien fotonien ominaisuuksia ja vuorovaikutuksia, tiedemiehet toivovat saavansa paremman käsityksen pimeän aineen roolista maailmankaikkeudessa.

