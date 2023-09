Tähtitieteilijät käyttävät Einsteinin periaatetta pimeän aineen jakautumisen kartoittamiseen

By

Tähtitieteilijät ovat hyödyntäneet Albert Einsteinin yli sata vuotta sitten ehdottamaa periaatetta luodakseen yksityiskohtaisen kartan pimeän aineen jakautumisesta. Ryhmän menetelmä mahdollistaa galaksien välistä löydettyjen pimeän aineen "möykkyjen" havaitsemisen, mikä antaa käsityksen tämän salaperäisen aineen jakautumisesta pienemmässä mittakaavassa.

Pimeä aine on haaste tutkijoille, sillä vaikka se muodostaa noin 85 prosenttia maailmankaikkeudesta, se on näkymätöntä. Se ei ole vuorovaikutuksessa sähkömagneettisen säteilyn, mukaan lukien näkyvän valon, kanssa, ja on uskomattoman heikko siinä. Pimeä aine koostuu hiukkasista, jotka eivät koostu elektroneista, protoneista ja neutroneista, kuten normaali aine.

Pimeän aineen läsnäolo voidaan päätellä vain sen painovoimavaikutuksista normaaliin aineeseen. Ilman pimeää ainetta galaksit pyöriisivät liian nopeasti eivätkä pelkkä näkyvän aineen painovoima pitäisi niitä koossa. Uskotaan, että galakseja ympäröivät pimeän aineen halot, ja jotkut mallit viittaavat pimeän aineen möykkyihin galaksien sisällä ja niiden välisissä tiloissa.

Japanilainen tutkimusryhmä käytti Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) -järjestelmää tutkiakseen pimeän aineen jakautumista kaukaisen galaksin ympärille. He käyttivät gravitaatiolinssiä, joka on Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta johdettu käsite, tarkkaillakseen valoa kvasaarista, joka oli 11 miljardin valovuoden päässä.

Gravitaatiolinssi syntyy, kun massiivinen esine taivuttaa sen ohi kulkevan valon polkua luoden useita kuvia tai vahvistaen yksittäisen kohteen kirkkautta. ALMAa käyttämällä tutkijat pystyivät kartoittamaan pimeän aineen möykkyjen jakautumisen galaksien välillä ja kvasaarin näkölinjaa pitkin. Tulokset tukivat "kylmän pimeän aineen" mallia, joka viittaa siihen, että pimeä aine koostuu hitaasti liikkuvista hiukkasista.

Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin pimeää ainetta ja sen jakautumista maailmankaikkeudessa.

