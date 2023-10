By

Chilen 4-metriseen Víctor M. Blanco -teleskooppiin Cerro Tololo Inter-American Observatoryssa asennettu Dark Energy -kameran äskettäinen valokuva on paljastanut kuorigalaksin NGC 3923 upeat kerrokset. Se sijaitsee noin 70 miljoonan valovuoden päässä kohteesta. Maa, NGC 3923, on elliptinen galaksi, jossa on samankeskisiä kerroksia, jotka muistuttavat sipulia. Nämä kerrokset ulottuvat valtavan 150,000 XNUMX valovuoden matkan avaruuteen.

Kiehtova kuva osoittaa galaksin symmetrisen rakenteen, jonka uskotaan syntyneen galaktisen sulautumisen seurauksena. Tässä prosessissa suurempi galaksi vetää vähitellen tähtiä pienemmän spiraaligalaksin kiekolta. Kun nämä tähdet integroituvat suuremman galaksin haloon, muodostuu samankeskisiä kuoria, mikä johtaa NGC 3923:n erottuvaan ulkonäköön.

NGC 3923 erottuu joukosta kuorinsa uskomattomien ominaisuuksien ansiosta, minkä vuoksi sitä pidetään poikkeuksellisena. Sen lisäksi, että sillä on suurin tunnettu kuori kaikista havaittuista kuorigalakseista, sillä on myös suurin määrä kuoria ja suurin suhde sisimmän ja uloimman kuoren säteiden välillä.

Tämä kuorigalaksi sisältää mahdollisesti jopa 42 kuorta, jotka ovat verrattain hienovaraisempia kuin muissa kuorigalakseissa esiintyvät. Uloimmat kuoret muodostuivat ensin, ja myöhemmät kuoret kehittyivät vähitellen lähemmäs NGC 3923:n ydintä. Tämä galaksi on halkaisijaltaan 150,000 50 valovuotta, ja se on noin XNUMX % suurempi kuin oma Linnunrattamme.

NGC 3923:n kuorien symmetrisyys korostaa entisestään sen ainutlaatuisuutta verrattuna muihin kuorigalakseihin, joilla on taipumus esittää vinoisempia piirteitä. Nämä merkittävät ominaisuudet ovat esimerkki siitä erillisestä kehityksestä ja rakenteista, joita galaksit voivat ilmentää niiden erityisolosuhteiden perusteella.

Mielenkiintoista on, että äskettäinen Dark Energy Camera -kuva vangitsee myös useita muita galakseja ja huomattavan painovoimalinssin, joka ympäröi galaksijoukkoa PLCK G287.0+32.9, joka on sijoitettu kuvan yläosaan. Gravitaatiolinssi tapahtuu, kun massiivisilla esineillä on voimakkaita gravitaatiokenttiä, jotka taivuttavat ja vahvistavat kaukaisista lähteistä tulevaa valoa, jolloin ne näyttävät venyneiltä.

NOIRLabin virkamiehet huomauttavat, että gravitaatiolinssien avulla tähtitieteilijät voivat tutkia syvällisiä kysymyksiä maailmankaikkeudesta, kuten pimeän aineen luonteesta ja Hubble-vakion mittauksesta, joka määrittelee universumin laajenemisen.

Lähteet: NSF:n NOIRLab