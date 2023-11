Esittelyssä Sniffles: Vallankumouksellinen ratkaisu ylempien hengitysteiden sairauksiin

By

Intrivon™, digitaalisen terveydenhuollon yrityksen ja On/Gon emoyhtiön tekemän tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa ilmoitetaan vuosittain yli miljardi vilustumistapausta. Järkyttävää kyllä, vain 10 % potilaista hakeutuu hoitoon, mikä johtaa loputtomaan kiertokulkuun. vilustuminen ja flunssa, joka asettaa raskaan taakan perheille, lääkäreille, työnantajille ja hallitukselle. Tämän huolen ratkaisemiseksi On/Go™, johtava terveysteknologia-alusta, on lanseerannut Sniffles™-tuotteen, innovatiivisen suoraan kuluttajille (D2C) kotihoidon lääkesarjan, joka on suunniteltu lievittämään vilustumiseen, flunssaan ja muihin ylempien hengitysteiden sairauksiin liittyviä oireita. . Sniffles ei tarjoa vain edullista apua, vaan se pyrkii myös minimoimaan sairauksien ja virusten leviämisen.

Sniffles on verkkokauppa- ja etäterveysvaihtoehto, joka tarjoaa käyttäjille kattavan ratkaisun nukkua paremmin, alentaa kuumetta, lievittää ruuhkia, rauhoittaa kurkun kutinaa, parantaa kuivia ja halkeilevia huulia, rentoutua ja vahvistaa immuunijärjestelmää. Tällä uraauurtavalla kotihoitolääkesarjalla On/Go laajentaa sitoutumistaan ​​ylempien hengitysteiden sairauksien lievittämiseen tarjoten saatavilla olevan lääkkeen Yhdysvalloissa raportoituihin yli miljardiin vilustumiseen vuosittain.

Sniffles-sarja sisältää huolella valitut pakkaukset ja materiaalit, jotka on sijoitettu kätevään vetoketjulliseen koteloon. Näitä ovat pahvikotelot COVID-testiä varten, monioireinen laatikko ja imeskelytabletit, foliopussi teepusseille, HDPE-putki immuniteettitabletteja varten, LDPE-paperipussi sekä polypropeenisäiliöt nenäinhalaattorille ja huulirasvalle. Taatakseen korkeimman laatutason On/Go tekee yhteistyötä luotettujen kumppaneiden kanssa näiden komponenttien valmistuksessa.

Parantaakseen käyttökokemusta On/Go suoritti laajan tutkimuksen ja testauksen suunnitellakseen pakkauksia, joissa yhdistyvät ensiapupakkausten inspiraatio ja Intrivon COVID-19-testipakkausten brändäys. Tuloksena on visuaalisesti näyttävä ja uudelleenkäytettävä pakkaus, joka heijastaa brändin optimismia, toivoa ja iloisuutta. Lisäksi On/Go on suunnitellut mittatilaustyönä fontin, jonka tuotenimessä on ainutlaatuinen nenän muotoinen "L", mikä vahvistaa pakkauksen tarkoitusta helpottaa ylempien hengitysteiden sairauksia.

Sniffles on suunniteltu potilaan sitoutumista ja helppokäyttöisyyttä ajatellen. Pakkaus sisältää älykkään syvälinkin QR-koodin, joka ohjaa käyttäjät omaan sovellukseen ja tarjoaa alennettuun etäterveyskokemukseen kannustaakseen sitoutumista. Snifflesin avulla potilaat saavat 24/7 asiantuntevaa lääketieteellistä hoitoa integroitujen etäterveyspalvelujen kautta, jotka on kätevästi yhdistetty CVS MinuteCliniciin henkilökohtaisen tuen saamiseksi. Yksinkertaistamalla testaus- ja lääkitysprosessia ja tarjoamalla helpon pääsyn ammatilliseen ohjaukseen, Sniffles antaa yksilöille mahdollisuuden hallita terveyttään mukavasti omassa kodissaan.

Laajan saatavuuden varmistamiseksi Snifflejä voi ostaa useilta nopean toimituksen jälleenmyyjiltä, ​​kuten DoorDash, Amazon ja Walmart.com. Vaihtoehtoisesti asiakkaat voivat hankkia sen suoraan On/Go-sovelluksen tai Sniffles-verkkosivuston kautta. Sniffles on merkittävä edistysaskel ylempien hengitysteiden sairauksien torjunnassa. Se tarjoaa nopeaa, tehokasta ja kustannustehokasta apua yksilöille, jotka etsivät kokonaisvaltaista ratkaisua oireisiinsa.

FAQ

1. Miten Sniffles auttaa lievittämään ylempien hengitysteiden oireita?

Sniffles on kotihoidon lääkepakkaus, joka tarjoaa valikoiman välttämättömiä lääkkeitä, huippuluokan laitteita ja 24/7 etäterveyspalvelun. Se tarjoaa helpotusta oireisiin, kuten tukkoisuuteen, kuumeeseen, kurkkukipuun, kuiviin huulten ja muihin.

2. Voinko saada diagnoosin Snifflesin kautta?

Kyllä, Sniffles tarjoaa kattavan ratkaisun, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa diagnoosin On/Go-sovelluksessa. On/Go-lääketieteellinen tiimi tarkistaa tämän arvion, joka voi tarvittaessa määrätä viruslääkkeitä.

3. Mistä voin ostaa Snifflejä?

Sniffles on saatavilla nopean toimituksen jälleenmyyjiltä, ​​kuten DoorDash, Amazon ja Walmart.com. Sen voi myös ostaa suoraan On/Go-sovelluksen tai Sniffles-verkkosivuston kautta.

4. Miten etäterveydenhuolto toimii Snifflesin kanssa?

Sniffles tarjoaa helpon pääsyn 24/7 etäterveyspalveluihin asiantuntevaa sairaanhoitoa varten. Nämä palvelut on integroitu CVS MinuteCliniciin, jolloin käyttäjät voivat neuvotella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa virtuaalisesti tai henkilökohtaisesti lisätuen saamiseksi.