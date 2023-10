Askeleita kohti omavaraisia ​​avaruustehtäviä: Ruoan kasvattaminen avaruudessa

NASA työskentelee jatkuvasti kehittääkseen lentoja Kuuhun ja Marsiin, mutta yksi haaste, jonka he kohtaavat, on miehistön jäsenten eläminen ruoalla heidän pitkän avaruudessa oleskelunsa aikana. Tällä hetkellä kansainvälisen avaruusaseman astronautit luottavat valmiiksi pakattuun ruokaan, joka tarvitsee säännöllistä ravintoa ja joka ei välttämättä tarjoa optimaalista ravintoa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tutkijat tutkivat mahdollisuutta kasvattaa ruokaa lähetysten aikana.

Ensimmäinen askel tässä tutkimuksessa on tunnistaa oikeat kasvit testattavaksi. Vuonna 2015 NASA käynnisti projektin nimeltä "Growing Beyond Earth" yhteistyössä Fairchildin kasvitieteellisen puutarhan kanssa Miamissa. Tämä ohjelma sisältää satoja ylä- ja lukion luonnontieteiden luokkia eri puolilla Yhdysvaltoja, joissa kasvatetaan erilaisia ​​siemeniä avaruusaseman olosuhteita muistuttavassa elinympäristössä. Näissä luokkahuoneissa kukoistavat siemenet siirretään sitten NASAn Kennedyn avaruuskeskuksen kammioon lisätestausta varten. Jos ne kasvavat edelleen hyvin tässä mikrogravitaatioympäristössä, ne lähetetään avaruusasemalle lisäarviointia varten.

Kasvien valinnan lisäksi NASA on testannut tiloja, joissa voisi olla mikrogravitaatiopuutarhoja. Yksi tällainen laitos on vihannesten tuotantojärjestelmä, joka tunnetaan myös nimellä Veggie. Se on yksinkertainen ja vähätehoinen kammio, johon mahtuu jopa kuusi kasvia. Siemenet kasvatetaan pienissä kangas "tyynyissä", joita miehistön jäsenet yleensä käyttävät ja kastelevat käsin, samalla tavalla kuin puutarhan hoitaminen maan päällä. Nämä puutarhat avaruudessa auttavat tutkijoita ymmärtämään, kuinka kasvit kasvavat ja sopeutuvat mikrogravitaatioolosuhteisiin ja mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä niiden terveyden ja tuottavuuden varmistamiseksi.

Kehittämällä teknologiaa ja tekniikoita ruoan kasvattamiseen avaruudessa NASA pyrkii vähentämään riippuvuutta säännöllisistä huoltotehtävistä ja tarjoamaan astronauteille tuoretta, ravitsevaa ruokaa pitkiä aikoja. Tämä tutkimus hyödyttää tulevia kuu- ja Mars-matkoja, mutta sillä on myös vaikutuksia kestävään maatalouteen täällä maan päällä.

Sources: PHYS