Vuosittainen tapahtuma tarjoaa ilmaisen teleskooppikatselun Kuusta poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti

By

Colorado Boulderin yliopiston ilmakehän ja avaruusfysiikan laboratorio (LASP) isännöi 13. vuosittaista kansainvälistä Observe the Moon Night -tapahtumaa, joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden katsella kuuta poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti korkealaatuisten kaukoputkien avulla. Tapahtuma on osa maailmanlaajuista NASA-ohjelmaa, joka kannustaa ihmisiä pysähtymään ja tarkkailemaan kuuta.

Maksuton ja kaikille avoin tapahtuma järjestetään lauantaina klo 6-9 Pearl Street Mallin oikeustalon nurmikolla. Useita entisen professorin käsin valmistamia huippuluokan teleskooppeja asetetaan ja miehitetään tohtoriopiskelijoiden toimesta, jotka auttavat yleisöä kuun pinnan katselemisessa.

CU Boulderin professorit ovat myös paikalla vastaamassa kysymyksiin ja antamaan käsityksen tehtävistä ja fysiikasta ja tieteestä kuun takana. LASP-tutkija John Fontanese uskoo, että kuu on jännittävä aihe ja että kaikkien pitäisi innostua siitä, sillä ihmiskunta suunnittelee palaavansa kuun pinnalle lähitulevaisuudessa.

Lauantain valinta International Observe the Moon Night -tapahtumalle on tietoinen, koska valon kulma parantaa kuun pinnan kontrastia ja korostaa kuun kraatterien kauneutta. Huippuluokan kaukoputket näyttävät maalaismaisilta käsintehtyineen vaneri- ja piirakkalevykomponentteineen, mutta ne tuottavat poikkeuksellisia kuvia kuusta. Tohtoriopiskelija Alex Donerin mukaan nämä teleskoopit osoittavat, että kuka tahansa voi tehdä oman kaukoputken ja ottaa yksityiskohtaisia ​​kuvia kuluttamatta huomattavaa rahaa.

Tapahtumassa käytettävät teleskoopit ovat Newtonin tyyliä, joka on yleinen muotoilu, jossa on suuri linssi, joka kohdistaa valon takana olevaan peiliin. Tämä valo pomppii sitten toiseen peiliin ja ulos okulaarin kautta. Tapahtuman osallistujat ovat usein hämmästyneitä siitä, kuinka yksityiskohtaisesti he voivat havaita kuun pinnalla.

International Observe the Moon Night -tapahtuma ei ole vain hauska ja inspiroiva yleisölle, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden innostaa STEM-aloista kiinnostuneita seuraavan sukupolven henkilöitä. Tapahtuma houkuttelee paljon pieniä lapsia, joille tarjotaan jakkarat, jotta he voivat nähdä kaukoputkiin. Vaikutelma nähdä kuun pinta niin yksityiskohtaisesti ensimmäistä kertaa herättää usein kiinnostusta tieteeseen ja teknologiaan.

Fontanese kertoo, että useita CU Boulder -instrumentteja lähetetään kuun pinnalle NASAn tulevissa tehtävissä tutkimaan kuun ympäristön eri näkökohtia. Nämä tehtävät tarjoavat arvokasta tietoa kuun pinnasta, alkuainekoostumuksesta, muodostumisesta ja kehityksestä sekä kuun resurssien saatavuudesta. Löydökset auttavat valmistautumaan tuleviin ihmisen tehtäviin kuuhun.

Lähteet: LASP, CU Boulder