Päivä 13 – Epätodellinen pala maata

Matka jatkuu 13. päivänä tämän retkeilijän seikkailusta polulla. Yön valaisee kirkas kuu, mikä saa sen tuntumaan valokeilassa, joka loistaa alas. Aamun tullessa vaeltaja on hämmästynyt taivaankappaleista.

Hitaasti tunteva ja lyijyjalkainen vaeltaja viettää aikaa ja nauttii jokaisesta tauosta nauttiakseen henkeäsalpaavasta ympäristöstä. Ensimmäisen kierroksen huipulle saavuttaessa näkymä on ilahduttava, koskematon alppitundra ulottuu kauas.

Jatkaessaan polkua vaeltaja kohtaa jyrkän taluksen rinteen, joka hyppii kalliolta kalliolle. He eivät voi muuta kuin tuntea vaaraa, kun he katsovat ylös ja näkevät valtavia lohkareita, jotka on pinottu epävarmaan päälleen. Työntämällä pelon sivuun he pääsevät huipulle ja heitä tervehtivät kultaisemmat vuoret.

Pitkän laskeutumisen jälkeen vaeltaja täyttää vettä Chalk Creekistä ja tajuaa, että edessä on odotettua enemmän nousua. Toista tuulta pyytäessään retkeilijä löytää uutta energiaa ja nousee nopeasti seuraavalle nousulle. Metsä tarjoaa varjoa, mutta retkeilijän kädet, huulet ja posket ovat auringonpolttamia.

Rehevän vehreyden ja vieraiden luonnonkukkien pöydälle saapuessaan retkeilijä nauttii luonnon kauneudesta. Jatkaessaan matkaa he löytävät itsensä vanhalta näyttävältä rautatieltä, jota ympäröivät kovakuoriaiset tappaneet puut. Kun retkeilijä valitsee turvallisen paikan leirin perustamiselle, hän nukkuu iltapäivällä, mutta kaatavan puun ääni herättää hänet.

Adrenaliinin voimalla vaeltaja jatkaa vaellusta iltaan odottamattoman jännityksen vauhdittamana. Lopulta he löytävät Boss Lake Reservoirin läheltä paikan, jota kutsutaan yöksi, pohtien päivän odottamattomia kokemuksia.

Päivä 14 – Viimeinen nousu

Päivän 14 aamulla nähdään kaksi paria hehkuvia silmiä puissa. Päättäessään odottaa auringonnousun alkamista retkeilijä ihastelee ympäristön kauneutta ja valmistautuu viimeiseen nousuun, lyhyt mutta jyrkkä.

Virallisen mannerjaon saavuttaessa vaeltaja on hämmästynyt henkeäsalpaavista näkymistä ja myöntää, että kauneutta on yksinkertaisesti liian paljon täysin käsitettäväksi. Pitkä harjukävely hiihtohisseille odottaa, mikä johtaa Monarch Passiin.

Retkeilijä on hämmästynyt hiekan peittämien vuorten aavikkomaisemasta ja ihmettelee kuinka puut voivat selviytyä näin kuivassa ympäristössä. Matkasta väsyneinä he odottavat innolla nollapäivää huomenna.

Reitin päähän saavuttuaan retkeilijä on helpottunut löytäessään pienen myymälän, jossa he nauttivat virkistäviä keksejä ja kermapirtelöitä, maistelevat makuja ja pohdiskelevat matkaa tähän mennessä.

