Uusi tutkimus valaisee immuunijärjestelmän proteiineja

By

Äskettäinen tutkimus, jonka suoritti USC Michelson Center for Convergent Biosciencen Bridge Institute yhteistyössä Intian, Australian ja Sveitsin kansainvälisten ryhmien kanssa, on tarjonnut oivalluksia kehomme puolustuskyvyn monimutkaiseen tanssiin haitallisia hyökkääjiä vastaan. Tutkimus keskittyi tiettyihin immuunijärjestelmän proteiineihin, joilla on keskeinen rooli immuunivasteessamme, erityisesti sairauksissa, kuten COVID-19, nivelreuma, hermostoa rappeuttavat sairaudet ja syöpä.

Immuunivasteemme ytimessä on komplementtikaskadi, sarja tapahtumia, jotka käynnistyvät, kun mahdollisia uhkia havaitaan. Tämä prosessi tuottaa proteiinilähettimiä, jotka tunnetaan nimellä C3a ja C5a, jotka aktivoivat spesifisiä reseptoreita soluissa ja käynnistävät sisäisten signaalien sarjan. Näiden reseptorien, erityisesti C5aR1:n, tarkat mekanismit ovat kuitenkin pitkään pysyneet mysteerinä.

Kehittyneen kryoelektronimikroskoopin (cryo-EM) tekniikan avulla tutkijat pystyivät ottamaan yksityiskohtaisia ​​kuvia näistä reseptoreista toiminnassa. Nämä kuvat paljastivat reseptorien ja molekyylien väliset vuorovaikutukset sekä muodon muutokset ja signaalien välittymisen solun sisällä aktivoituessa.

Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat merkittäviä ja kattavia näkemyksiä immuunijärjestelmän keskeisestä reseptoriperheestä Cornelius Gatin, tutkimuksen johtavan kirjoittajan ja USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences -opiston apulaisprofessorin mukaan. Tutkimus avaa mahdollisuuksia kehittää näihin reseptoreihin kohdistuvia lääkkeitä eri sairauksien hoidossa.

Tämä Cell-lehdessä julkaistu tutkimus auttaa ymmärtämään immuunijärjestelmämme monimutkaisuutta ja luo perustan tuleville tutkimuksille, joissa pyritään hyödyntämään kehomme luonnollisen puolustuskyvyn voimaa.

Lähteet:

- Alkuperäinen artikkeli: "Uusi tutkimus Bridge Institutesta tarjoaa oivalluksia immuunijärjestelmän proteiineihin" (USC News)

– Tutkimuksen tekijät: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanuun, Araria Banerhu Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami