Lehmänlanta biomassan kaasutuksen raaka-aineena: prosessin optimointi

Fossiilisten polttoaineiden liikakäyttö on johtanut maailmanlaajuiseen ympäristön saastumiseen, mikä on aiheuttanut tarpeen siirtyä kohti vihreitä, vähähiilisiä ja kestäviä energialähteitä. Fotosynteesillä tuotetuista orgaanisista materiaaleista saatu biomassaenergia tarjoaa puhtaan ja uusiutuvan vaihtoehdon. Karjan ja siipikarjan lanta, eräs biomassalaji, on saanut huomiota sen runsaan saatavuuden ja muihin biomassalähteisiin verrattuna vähäisemmän alttiuden vuoksi sää- ja vuodenaikojen vaihteluille.

Karjan ja siipikarjan lannan tehokas hyödyntäminen kaasutuksen raaka-aineena voi merkittävästi vähentää perinteisten fossiilisten polttoaineiden aiheuttamaa ympäristön saastumista. Kaasutus on lämpökemiallinen prosessi, joka muuntaa biomassan synteesikaasuksi tunnetuksi kaasupolttoaineeksi korkean lämpötilan epätäydellisissä palamisolosuhteissa. Syntymäkaasua, joka koostuu pääasiassa CO2:sta, CO:sta, H2:sta, CH4:stä ja muista kaasuista, voidaan käyttää erilaisissa energian muunnoslaitteissa.

Henanin maatalousyliopiston tutkijat kehittivät biomassan kaasutusmallin Aspen Plus -ohjelmistolla optimoidakseen lehmänlannan kaasutusprosessin. He arvioivat parametreja, kuten kaasutuslämpötilaa, höyryn ja biomassan suhdetta ja painetta määrittääkseen niiden vaikutuksen synteesikaasun H2/CO-suhteeseen ja alhaisempaan lämpöarvoon (LHV).

Simulaatiotulokset osoittivat, että korkeammat kaasutuslämpötilat suosivat H2- ja CO-pitoisuuden lisääntymistä H2:n huippujen ollessa 800 °C. Höyryn lisääminen kaasutusaineena lisäsi H2:n tuotantoa. Korkeammalla höyryn ja biomassan suhteella oli kuitenkin negatiivinen vaikutus CO- ja CH4-arvoihin, mikä johti LHV:n laskuun. Optimaaliseksi kaasutuspaineeksi todettiin 0.1 MPa.

Tämä tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa lehmänlannan kaasutusprosessin optimoinnista. Kehitettyä mallia voidaan käyttää synteesikaasun koostumuksen ennustamiseen muista biomassan raaka-aineista ja se voi osaltaan edistää biomassan kaasutusprosessien parantamista.

