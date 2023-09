"Najmonautien" nousu: arabitutkijat tekevät jälkensä avaruudessa

By

Arabimaailma on saamassa tunnustusta maailmanlaajuisessa avaruuskilpailussa, ja astronautit, kuten Arabiemiirikuntien sulttaani Al Neyadi ja Saudi-Arabian Rayyanah Barnawi, tekevät historiaa. Venäjän kosmonautien ja Kiinan taikonautien inspiroimana on kasvanut tahti tunnistaa nämä arabiavaruustutkijat "najmonauteiksi".

Termin "najmonaut" keksivät avaruusasiantuntija Lisa La Bonte ja emiratilainen tutkija tohtori Mejd Alsari. Se yhdistää arabian sanan "najm", joka tarkoittaa tähteä, ja kreikan sanan "naut", joka tarkoittaa merimiestä. Vuonna 2020 La Bonte ja Alsari avasivat verkkosivuston, joka on omistettu edistämään arabien avaruustehtäviä ja tarjoamaan erityistä identiteettiä alueen avaruustutkijoille.

Vaikka termiä "najmonaut" ei ole virallisesti omaksunut mikään avaruusjärjestö, se on saamassa vetoa mediassa. The Guardian, brittiläinen sanomalehti, käytti termiä tohtori Al Neyadin haastattelussa osoittaen sen kasvavaa tunnustusta.

Astronautteiksi kutsutaan yleisesti avaruuteen lentäviä. Termi "astro" tarkoittaa tähteä, ja sen uskotaan saaneen inspiraationsa ilmapalloilijoista 18-luvulla käytetystä termistä "aeronaut". Avaruusjärjestöt kutsuvat emiraattien ja saudien avaruustutkijia astronauteiksi. Vastaavasti Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa ja Japani käyttävät myös termiä "astronautti" avaruusmatkailijoistaan.

Venäjä kutsuu astronautejaan kosmonauteiksi, kun taas Kiina kutsuu heitä taikonauteiksi. Kiinan kielen etuliite "taikong" tarkoittaa tilaa. Intia on myös nousemassa vahvaksi toimijaksi avaruustutkimuksessa, ja se suunnittelee lähettävänsä ensimmäiset astronautinsa, mahdollisesti myös vyomanauteina, lähivuosina.

Al Neyadin ja Barnawin kaltaisten arabimatkailijoiden saavutukset korostavat arabimaailman kasvavaa asemaa avaruustutkimuksen alalla. Kun yhä useammat arabimaat aikovat lähettää kansalaisiaan avaruuteen, termi "najmonautit" saattaa tulla laajemmin hyväksytyksi, mikä tunnustaa arabien seikkailijoiden kulttuuriset ja tekniset panokset ulkoavaruudessa.

Määritelmät:

– "Najmonaut": keksitty termi tunnistaa arabien avaruustutkijat. Yhdistää arabian sanan "najm" (tähti) ja kreikan sanan "naut" (merimies).

– "Astronautti": Termi, jota käytetään yleisesti kuvaamaan niitä, jotka matkustavat avaruuteen. Se on johdettu etuliitteestä "astro", joka tarkoittaa tähteä.

– "Kosmonautti": Venäjällä käytetty termi viittaamaan astronauteihin.

– "Taikonaut": Kiinassa käytetty termi viittaamaan astronauteihin. Se on johdettu etuliitteestä "taikong", joka tarkoittaa tilaa.

– "Vyomanaut": Termiä väitetään käytetty Intiassa viittaamaan astronauteihin, vaikka sen julkinen käyttö on epäselvää.

Lähteet:

– The Guardian (haastattelu tri. Al Neyadin kanssa)

– Lisätutkimukset ja tiedot