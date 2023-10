Exploring Neptune: Uusi ehdotus tehtäväksi syrjäisimmälle planeetalle

Planeettatutkijat ovat kiehtoneet aurinkokuntamme uloimman planeetan Neptunuksesta jo pitkään, mutta sen äärimmäisen etäisyyden vuoksi avaruusaluksen lähettäminen Neptunuksen kiertoradalle tai siihen laskeutumiseen on osoittautunut merkittäväksi haasteeksi. Ryhmä tutkijoita on kuitenkin esittänyt radikaalin uuden idean tulevasta Neptunuksen tehtävästä, jossa hyödynnetään Tritonin, Neptunuksen suurimman kuun, ohutta ilmakehää.

Äskettäisessä artikkelissa tutkijat korostivat NASA:n LOFTID-lentotestin (Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator) onnistunutta päätökseenpanoa vuonna 2022. He ehdottivat LOFTID:n kaltaisen laitteen, nimeltään aeroshell, käyttöä avaruusaluksen hidastamiseksi sen lähestyessä. Triton. Huolimatta Tritonin ilmakehän paineesta, joka on alle 1/70,000 XNUMX Maan ilmakehän ilmanpaineesta, tutkijat havaitsivat, että se voisi silti hidastaa riittävästi, jotta avaruusalus pääsee vangitulle Neptunuksen kiertoradalle.

Tämän saavuttamiseksi kiertoradan olisi laskeuduttava niinkin alas kuin 6 mailia (10 kilometriä) Tritonin pinnan yläpuolelle. Toisin kuin muut tehtäväajatukset, Tritonin merkittävien vuorijonojen puute vähentää katastrofaalisen törmäyksen riskiä. Tutkijat arvioivat, että Aeroshell-tekniikkaa hyödyntäen Neptunuksen tehtävä voitaisiin suorittaa vain 15 vuodessa, mikä on huomattavasti lyhyempi kuin nykyiset tehtäväkonseptit.

Lisäksi tämä ehdotettu tehtävä tarjoaisi mahdollisuuden tutkia Tritonia, jota pidetään yhtenä aurinkokunnan omituisimmista kohteista. Sen uskotaan olevan vangittu Kuiperin vyöhykkeen esine, ja Tritonin näkeminen lähietäisyydeltä vain muutaman kilometrin korkeudelta sen pinnan yläpuolelta antaisi arvokkaita tieteellisiä oivalluksia.

Vaikka paluumatka Neptunukseen tuo lukuisia haasteita sen valtavan etäisyyden vuoksi, tämä innovatiivinen ehdotus tarjoaa lupaavan ratkaisun. Hyödyntämällä Tritonin ilmakehää tutkijat voisivat voittaa joitakin esteitä, jotka liittyvät arvoituksellisen planeetan saavuttamiseen ja kiertämiseen. Lisätutkimusta ja teknistä kehitystä tarvitaan tämän ehdotuksen toteuttamiseksi.

Määritelmät:

1. LOFTID – Maan kiertoradan lentotesti puhallettavalle hidastimelle, NASAn ohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää puhallettava kilpi suojaamaan avaruusaluksia ilmakehän laskeutumisen aikana.

2. Aeroshell – Suojakuori tai -suoja, jota käytetään ilmakehän sisääntulon aikana vähentämään avaruusaluksen nopeutta ja suojaamaan sitä äärimmäiseltä kuumuudelta.

3. Kuiperin vyöhyke – Neptunuksen takana oleva aurinkokunnan alue, joka sisältää lukuisia pieniä jäisiä kappaleita ja jota pidetään varhaisen aurinkokunnan jäännöksenä.

