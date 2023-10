Vanhin ja kaukaisin nopea radiopurske havaittu, joka rikkoo universumin ymmärryksemme rajoja

By

Mullistavassa löydössä Macquarien yliopiston ja Swinburnen teknillisen yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet vanhimman ja kaukaisimman koskaan havaitun nopean radiopurskeen (FRB). Science-lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että FRB:t tarjoavat tavan tutkia galaktisten aineiden välistä ainetta ja laajentaa tietoamme maailmankaikkeudesta.

FRB 20220610A:lla nimetty radiopurske vangitsi ASKAP-radioteleskoopin 10. kesäkuuta 2022. Purkaus sai alkunsa kosmisesta tapahtumasta, joka vapautti alle sekunnissa uskomattoman määrän energiaa, joka vastaa Auringon kokonaispäästöjä. yli 30 vuotta.

Hyödyntämällä ASKAPin lautasia, tutkijat pystyivät paikantamaan radiopurskeen tarkan sijainnin. Sitten he käyttivät ESO Very Large Telescope (VLT) -teleskooppia Chilessä etsimään lähdegalaksia, joka osoittautui vanhemmaksi ja kauempana kuin mikään muu aiemmin löydetty FRB.

Tämä löytö tukee olemassa olevia teorioita FRB:iden alkuperästä, koska purkaus sai alkunsa sulautuvien galaksien kokoelmasta. Se korostaa myös nykyisen teleskooppitekniikan rajoituksia, koska pystymme havaitsemaan ja paikantamaan FRB:itä vain noin kahdeksan miljardin vuoden sisällä.

Tutkimus vahvistaa myös australialaisen tähtitieteilijän Jean-Pierre 'J-P' Macquartin alun perin ehdottaman Macquartin suhteen, joka viittaa siihen, että mitä kauempana nopea radiopurkaus on, sitä hajaantuneempaa kaasua se paljastaa galaksien välillä. Tämä suhde pätee jopa FRB:ille, jotka ovat yli puolet tunnetusta universumista.

Tähän mennessä noin 50 FRB:tä on löydetty tarkasti, ja lähes puolet niistä on tunnistettu ASKAP:n avulla. Tutkijat uskovat, että on mahdollista löytää tuhansia lisää näitä kosmisia ilmiöitä, mukaan lukien kaukaisimmilla paikoilla.

Vaikka FRB:iden tarkka syy on edelleen tuntematon, tämä tutkimus korostaa, että nämä purkaukset ovat yleisiä tapahtumia kosmoksessa. Ne tarjoavat arvokasta tietoa galaksien välisen aineen havaitsemiseen ja universumin rakenteen ymmärtämisen edistämiseen.

ASKAP on tällä hetkellä johtava radioteleskooppi FRB:iden havaitsemiseen ja paikantamiseen. Länsi-Australiassa ja Etelä-Afrikassa parhaillaan rakenteilla olevien tulevien kansainvälisten SKA-teleskooppien odotetaan ylittävän ASKAP:n kyvyt, jolloin tähtitieteilijät voivat tunnistaa entistä muinaisempia ja kauempana olevia FRB:itä.

Kaiken kaikkiaan tämä uraauurtava löytö työntää universumin ymmärryksemme rajoja ja vahvistaa nopeiden radiopurskeiden merkityksen kosmoksen mysteerien selvittämisessä.

Lähteet: Science, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser