Nuoret orjantappurakruunun meritähti kestävät helleaaltoja, mikä on suurempi uhka koralliriutalle

Sydneyn yliopiston meribiologien äskettäinen tutkimus on tuonut valoa nuorten orjantappuratähtien kestävyyteen helleaaltoja vastaan, mikä on herättänyt huolta ilmastonmuutoksen aiheuttamien koralliriuttojen mahdollisista pahenemisesta. Orjantappuratähti on kotoisin Suurelta Valliriutalta, ja niiden tiedetään olevan yksi merkittävimmistä korallien saalistajista. Niiden aiheuttama vahinko on korallien kuolleisuuden osalta toiseksi suurin syklonien ja valkaisutapahtumien jälkeen.

Professori Maria Byrnen johtama tutkimus, joka julkaistiin Global Change Biology -lehdessä, paljasti, että nuoret orjantappurakruunumeritähti kykenevät sietämään korkeita lämpötasoja, jotka ovat tappavia korallille. Tämä joustavuus antaa heille mahdollisuuden selviytyä helleaalloista ja jatkaa elinkaartaan lihansyöjänä saalistajina, jotka ruokkivat äskettäin kasvavia korallia.

Löydökset osoittavat, että vaikka aikuisten orjantappurakruunun meritähtipopulaatio vähenee ilmastonmuutoksen aiheuttaman valtamerten lämpenemisen vuoksi, kasvissyöjä nuori meritähti voi kärsivällisesti odottaa oikeita olosuhteita kasvaakseen korallisyöjäksi saalistajiksi. Tämä voi johtaa petoeläinpopulaation elpymiseen ja koralliriuttojen lisävaurioihin.

Ilmastonmuutos aiheuttaa jo korallien vaalenemista ja kuolemaa, kun veden lämpötila nousee 1-3 celsiusastetta. Tutkimuksessa todettiin, että nuoret orjantappurakruunun meritähti sietävät kolme kertaa enemmän lämpöä, joka aiheuttaa korallien valkaisua. Tämä kyky yhdistettynä siihen, että he suosivat korallien vaalenemisen ja kuolleisuuden synnyttämiä raunioituneita elinympäristöjä, mahdollistaa niiden määrän asteittaisen kasvamisen ajan myötä.

Tutkijat tunnistivat myös tekijöitä, jotka edistävät nuorten orjantappuratähtien selviytymistä lämpenemisolosuhteissa. Niiden pieni koko vähentää niiden fysiologisia vaatimuksia, ja niiden kyky ruokkia erilaisia ​​ravintolähteitä, mukaan lukien korallilevä, parantaa niiden kestävyyttä.

Tutkimuksen kirjoittajan Matt Clementsin mukaan havainnot korostavat valkaisun aiheuttaman korallikuolleisuuden mahdollista roolia orjantappurakruunun meritähtiepidemioiden puhkeamisessa. Luonnollisten petoeläinten häviäminen ja ravinteiden kertyminen veteen vaikuttavat myös ilmastonmuutoksen vaikutusten pahentamiseen koralliriuttoihin.

Lisätutkimusta tarvitaan näiden löydösten vaikutusten ymmärtämiseksi meren ekosysteemeihin ja koralliriuttojen suojeluun.

Viite:

"Nuoren odotusvaiheen orjantappurakruunu meritähdet ovat kestäviä lämpöaalto-olosuhteissa, jotka valkaisevat ja tappavat korallit", Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912