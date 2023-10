Kaikki neljä RS-25-moottoria asennettuna NASAn Artemis 2 Core Stagelle

NASAn Artemis-ohjelma, jonka tavoitteena on lähettää astronautit takaisin Kuuhun, saavutti merkittävän virstanpylvään, kun kaikki neljä RS-25-moottoria asennettiin Core Stage-2:een käytettäväksi Artemis 2 -tehtävässä. Moottorit kiinnitettiin onnistuneesti propulsio- ja avioniikkajärjestelmään, mikä oli merkittävä askel eteenpäin ohjelmassa. Ydinvaiheessa, joka on 212 jalkaa, on kaksi suurta nestemäistä polttoainesäiliötä ja neljä RS-25-moottoria.

Asennusprosessi alkoi syyskuun alussa, ja lopullinen moottori asennettiin 20. syyskuuta. NASA on todennut, että kaikkien neljän moottorin varmistus ja varustaminen näyttämölle on aikaa vievä prosessi, joka edellyttää erilaisten komponenttien kiinnittämistä sekä testien ja katsastusten suorittamista asianmukaisuuden varmistamiseksi. esitys.

Vaikka Core Stage-2:ssa on edistytty, Michoud Assembly Facilityn hitsausongelma on väliaikaisesti hidastanut Core Stage-3:n työtä, mikä on ratkaisevan tärkeää Artemis 3 -tehtävälle. NASA on kuitenkin optimistinen, että ratkaisu löytyy. Core Stage-2:n odotetaan valmistuvan myöhemmin tänä vuonna, kun taas Core Stage-3:n on määrä valmistua vuoden 2024 lopulla tai vuoden 2025 alussa.

Moottoriasennuksen lisäksi uudistetut RS-25-moottorit ovat käyneet läpi ensimmäisen sertifiointitestinsä. Moottoreita testattiin 550 sekuntia, mikä ylitti vaaditun keston 50 sekunnilla. Tämä testi on ensimmäinen 12 suunnitellusta testistä vuoteen 2024 mennessä, ja sen tavoitteena on arvioida uusien moottorikomponenttien tehokkuutta.

Edistymisestä huolimatta NASAn Artemis-ohjelmaa on kritisoitu sen kestävyydestä ja korkeista kustannuksista. Ylitarkastaja on todennut, että ohjelmassa käytetty täysin kuluva SLS Moon -raketti ei ole kohtuuhintainen. NASA on kuitenkin edelleen sitoutunut ohjelmaan ja pyrkii vastaamaan taloudellisiin haasteisiin.

