Tähtien perusparametrien määrittäminen: Barnardin tähden analysointi

Tässä artikkelissa käsitellään tähtien perusparametrien määrittämisen merkitystä ja esitetään Barnardin tähden yksityiskohtainen spektroskopinen analyysi. Näiden parametrien ymmärtäminen on tärkeää astrofysiikan eri alueilla galaksien evoluution tutkimisesta eksoplaneettojen sisäisen rakenteen näkemykseen.

Analyysi perustuu Barnardin tähden korkealaatuiseen NIR-spektriin, joka on otettu CFHT/SPIRou-tekniikalla ja jonka signaali-kohinasuhde on yli 2500 H-kaistalla. Tätä spektriä verrataan PHOENIX-ACES-tähtiilmapiirimalleihin. Mielenkiintoista on, että vaikka havaittu spektri sisältää tuhansia viivoja, mallissa on lukuisia juovia, joita ei näy havainnoiduissa tiedoissa, ja päinvastoin.

Useat tekijät, kuten jatkuvuuden epäsuhta, ratkaisematon kontaminaatio ja odotetuista aallonpituuksistaan ​​siirtyneet spektriviivat, tunnistetaan mahdollisiksi harhalähteiksi runsauden määrittämisessä. Näiden haasteiden voittamiseksi kirjoittajat tunnistavat lyhyen luettelon muutamasta sadosta luotettavasta viivasta NIR:n yli 10,000 XNUMX havaitusta viivasta, joita voidaan käyttää kemialliseen spektroskopiaan.

Tässä tutkimuksessa esitellään uusi menetelmä hitaasti pyörivien M-kääpiöiden tehokkaan lämpötilan ja kokonaismetallisuuden määrittämiseksi. Bulkkispektrisovitusmenetelmien sijaan tämä uusi lähestymistapa hyödyntää useita juovaryhmiä. Tällä menetelmällä Barnardin tähden teholliseksi lämpötilaksi määritetään noin 3231 K. Tämä tulos on yhdenmukainen interferometrisellä menetelmällä saadun arvon kanssa.

Tutkimus tarjoaa myös 15 eri elementin runsausmittauksia Barnardin tähdelle, mukaan lukien neljä elementtiä (K, O, Y, Th), joita ei ole koskaan aiemmin raportoitu tälle tähdelle. Löydökset korostavat nykyisten ilmakehän mallien parantamisen tärkeyttä, jotta NIR-spektroskopiaa voitaisiin täysin hyödyntää Barnardin tähden kaltaisten tähtien ominaisuuksien ja koostumuksen ymmärtämisessä.

Lähteet: astro-ph.EP