Ihmisen solut noudattavat koon ja lukumäärän mallia

Tuoreessa Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa McGill-yliopiston tutkijat ovat havainneet ihmissoluista kiehtovan kuvion, joka näyttää noudattavan johdonmukaista matemaattista symmetriaa koko organismissa. Tutkimus paljastaa käänteisen suhteen solukoon ja lukumäärän välillä, mikä viittaa näiden muuttujien väliseen kompromissiin.

Solujen koolla ja lukumäärällä on ratkaiseva rooli ihmiskehon kasvussa ja toiminnassa. Toistaiseksi ei kuitenkaan mikään kattava tutkimus ole tutkinut näiden tekijöiden välistä suhdetta koko ihmisorganismissa. Tämän aukon täyttämiseksi tutkimusryhmä kokosi tietoja yli 1,500 XNUMX julkaistusta lähteestä luodakseen yksityiskohtaisen tietojoukon solujen koosta ja lukumäärästä tärkeimpien solutyyppien välillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että solujen koon kasvaessa solujen määrä vähenee ja päinvastoin. Tämä tarkoittaa, että tietyn kokoluokan solut muodostavat yhtä paljon elimistön solujen kokonaisbiomassaa. Solukoon ja lukumäärän välinen suhde pätee eri solutyypeissä ja kokoluokissa, mikä osoittaa johdonmukaisen homeostaasin mallin.

Tutkijat arvioivat, että miehen kehossa on noin 36 biljoonaa solua, kun naisilla noin 28 biljoonaa solua ja 17-vuotiaalla lapsella noin XNUMX biljoonaa solua. Solujen biomassan jakautumista hallitsevat lihas- ja rasvasolut, kun taas punasoluilla, verihiutaleilla ja valkosoluilla on merkittävä vaikutus solujen määrään.

Mielenkiintoista on, että jokaisella solutyypillä on tyypillinen kokoalue, joka pysyy yhtenäisenä koko yksilön kehityksen ajan. Tämä malli on johdonmukainen kaikissa nisäkäslajeissa, mikä viittaa solubiologian perusperiaatteeseen.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus valaisee monimutkaista suhdetta solukoon ja ihmiskehon lukumäärän välillä. Löydökset tarjoavat arvokkaita näkemyksiä solujen kehityksestä ja toiminnasta, mikä avaa uusia väyliä lisätutkimukselle biologian alalla.

