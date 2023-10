By

Komeetat ovat taivaankappaleita, jotka vangitsevat mielikuvituksemme kirkkailla juovilla taivaalla ja pitkällä häntällään. Mutta oletko koskaan miettinyt, mistä komeetat on tehty ja mistä ne tulevat?

Komeetat ovat itse asiassa tähtiä aurinkokuntamme muodostumisesta noin 4.5 miljardia vuotta sitten. Suurin osa kaasusta, pölystä, kivestä ja metallista päätyi aurinkoon ja planeetoille, mutta mitä ei saatu kiinni, muodostui komeettoja ja asteroideja.

Komeetoista käytetään usein nimitystä "likaiset lumipallot" tai "jäiset likapallot", koska ne ovat kiven, pölyn, jään ja jäätyneiden kaasujen ja molekyylien kokkareita. Komeetan ydin on näistä materiaaleista koostuva ydin.

Ytimen ympärillä on pörröinen jääkerros, joka muistuttaa lumikartiota, ja tiheä kiteinen kuori. Kuori muodostuu, kun komeetta lähestyy aurinkoa ja sen ulkokerrokset lämpenevät. Rapean ulkopuolelta ja pörröisen sisältä komeettoja on verrattu friteerattuihin jäätelöihin.

Useimmat komeetat ovat vain muutaman mailin leveitä, ja suurin tunnettu komeetta on noin 85 mailia leveä. Ne ovat suhteellisen pieniä ja tummia, joten ne näkyvät vain, kun ne tulevat lähelle aurinkoa.

Kun komeetta lähestyy aurinkoa, se lämpenee ja käy läpi sublimaatioprosessin. Tällöin komeetan pinnalla olevat jäätyneet kaasut ja molekyylit muuttuvat suoraan kiinteästä kaasuksi. Vapautunut kaasu ja pöly muodostavat pilven komeetan ympärille, joka tunnetaan koomana.

Kooma on vuorovaikutuksessa auringon kanssa ja muodostaa kaksi häntää. Ionipyrstö koostuu kaasusta ja näyttää väriltään siniseltä. Pölypyrstö muodostuu sublimoinnin aikana vapautuvista pölyhiukkasista ja heijastaa auringonvaloa antaen pyrstölle kaarevan muodon.

Komeetoilla on erittäin eksentrinen kiertoradat, mikä tarkoittaa, että niillä on pitkänomaiset soikeat ja äärimmäiset liikeradat, jotka vievät ne sekä lähelle että kauas Auringosta. He viettävät suurimman osan ajastaan ​​aurinkokunnan kaukaisilla alueilla liikkuen hitaasti ulompien ulottuvuuksien läpi.

Monien komeettojen uskotaan olevan peräisin Oort-pilvestä, aurinkokuntaamme ympäröivästä pienten aurinkokunnan kappaleiden pyöreästä kuoresta. Oort-pilven komeetoilla on pitkät, yli 200 vuoden kiertoratajaksot, ja niitä kutsutaan pitkän ajanjakson komeetoiksi.

Lyhyen ajanjakson komeettojen kiertorata sen sijaan on alle 200 vuotta. Jotkut lyhytjaksoiset komeetat ovat peräisin Kuiperin vyöhykkeeltä, asteroidivyöhykkeeltä Neptunuksen takana. On myös Jupiter-perheeseen kuuluvia komeettoja, joiden kiertorata-ajat ovat alle 20 vuotta ja jotka ulottuvat vain Jupiterin kiertoradalle asti.

Komeetat viettävät suhteellisen lyhyen ajan sisäisessä aurinkokunnassa ja kirkastuvat lähestyessään Aurinkoa, ennen kuin ne häviävät ja palaavat ulompaan aurinkokuntaan.

Komeetat kiehtovat edelleen uteliaisuutemme ja tarjoavat näkemyksiä aurinkokuntamme alkuperästä.

