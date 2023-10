Massiivinen komeetta lähestyy maata: 12P/Pons-Brooks

By

Kolossaali komeetta, kolme kertaa suurempi kuin Mount Everest, on matkalla kohti Maata. Tämän 12P/Pons-Brooksina tunnetun valtavan taivaankappaleen arvioitu halkaisija on 18.6 mailia. Komeetan ydin sisältää kryomagmaa, jään, pölyn ja kaasun seosta. Äskettäin komeetta räjähti toisen kerran neljään kuukauteen ja sai takaisin tunnusomaiset "sarvilliset" piirteensä.

Räjähdys tapahtuu, kun auringon säteily vaikuttaa komeetan sisäosaan aiheuttaen paineen nousun ja laukaisee räjähdyksen. Komeetan kylmä sisältö sinkoutuu sitten avaruuteen ytimen halkeamien kautta, mikä luo sarvimaisen vaikutelman. Richard Miles British Astronomical Associationista (BAA) spekuloi, että kryovulkaanisten tuuletusaukkojen erikoinen muoto yhdistettynä tukkeutumiseen johtaa materiaalin karkaamiseen ainutlaatuisessa virtauskuviossa.

Mielenkiintoista on, että 12P on yksi harvoista komeetoista, joilla tiedetään olevan aktiivisia jäätulivuoria. BAA on seurannut komeetta tarkasti ja havainnut toisen räjähdyksen 5. lokakuuta. Tämän räjähdyksen aikana havaittu kirkkaus johtui lisääntyneestä valosta, joka heijastui laajentuneesta koomasta, ydintä ympäröivästä kaasu- ja pölypilvestä. Jose Manuel Pérez Redondon otti kuvat räjähdyksestä käyttämällä 2.0 metrin pohjoista Faulkes-teleskooppia Havaijin Mauin saarella.

Huolimatta 12P/Pons-Brooksin lähimmäisestä lähestymisestä maapalloa kohti sen nykyisestä liikeradastaan ​​ei odoteta ennen kuin 21. huhtikuuta 2024. Jos se näkyy paljaalla silmällä, se on tärkeä tilaisuus tähtitieteilijöille. Menee kuitenkin yli vuosisata ennen kuin komeetta palaa läheisyyteemme, ja seuraavan ennusteen mukaan paluu vuonna 2095. Onneksi se on turvallisella 232 miljoonan kilometrin etäisyydellä Maasta.

Tämä komeetta on ollut tiedemiesten tiedossa jo jonkin aikaa. Sen löysi ensin Jean-Louis Pons 12. heinäkuuta 1812, ja myöhemmin William Robert Brooks löysi sen itsenäisesti uudelleen vuonna 1883. Tästä syystä sitä kutsutaan nimellä 12P/Pons-Brooks. Heinäkuussa tapahtunut purkaus oli ensimmäinen 69 vuoteen 12P:lle, ja kooma laajeni 7,000 XNUMX kertaa ydintä leveämmäksi.

Kooman koko äskettäisen räjähdyksen aikana on edelleen epävarma, mutta BBA:n mukaan se oli kaksi kertaa voimakkaampi kuin edellinen kesällä. Kun tiedemiehet jatkavat tämän massiivisen komeetan tutkimista, sen matka kohti Maata esittelee kiehtovan taivaallisen tapahtuman, jota tähtitieteilijät odottavat innokkaasti.

Määritelmät:

– Cryomagma: Jään, pölyn ja kaasun seos, jota löytyy komeetoista.

– Ydin: Komeetan kiinteä ydin.

– Kooma: komeetan ydintä ympäröivä kaasu- ja pölypilvi.

Lähteet:

– British Astronomical Association (BAA)

– LiveScience