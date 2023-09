Nishimuran komeetta esiintyy harvoin ennen avaruuteen palaamista

By

Äskettäin löydetty Nishimura-niminen komeetta lähestyy maapalloa lähimpänä ensi viikolla tarjoten taivaanvartijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä tämä taivaallinen spektaakkeli. Komeetta Nishimura on silmiinpistävän vihreän värinsä ja puolen mailin kokonsa ansiosta kiehtova näky yötaivaalla.

Tiistaina tämä komeetta tulee 78 miljoonan mailin päähän Maasta ennen kuin lähtee matkalleen auringon ympäri ja takaisin avaruuteen. Vaikka Nishimuran kiertorata on kartoitettu huolellisesti, eikä se aiheuta uhkaa planeetallemme, sen ulkonäkö tarjoaa tähtitieteilijöille ja harrastajille mahdollisuuden ottaa upeita kuvia tästä kosmisesta matkustajasta.

Paras aika komeetta Nishimuran tarkkailuun on ennen auringonnousua, kun se on matalalla taivaalla lähellä Leijonan tähdistöä. Parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää kiikareita tai pientä kaukoputkea. Kuitenkin, kun Nishimura siirtyy lähemmäs Maata, se myös kirkastuu, mikä helpottaa havaitsemista paljaalla silmällä.

Komeetta on näkyvissä pohjoisella pallonpuoliskolla keskiviikkoon asti, jolloin sen odotetaan katoavan näkyvistä. Mutta älä pelkää, sillä Nishimura ilmestyy uudelleen eteläiselle pallonpuoliskolle syyskuun lopussa tarjoten uuden tilaisuuden todistaa sen kauneutta.

Komeetan Nishimura tekee erityisen erikoisen sen vihreä väri, joka on peräisin "diatomisesta hiilestä, erittäin reaktiivisesta molekyylistä, joka syntyy auringonvalon ja orgaanisen aineen vuorovaikutuksesta". Tämä ainutlaatuinen ominaisuus on herättänyt sekä ammatti- että amatööritähtitieteilijöiden huomion.

Mielenkiintoista on, että Nishimuraa ei löydetty automatisoiduilla teleskooppitutkimuksilla, vaan Hideo Nishimura, amatööritähtitieteilijä Japanissa, käyttämällä tavallista digitaalikameraa ja teleobjektiivia. Tämän seurauksena komeetta nimettiin osuvasti sen löytäjän mukaan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Hideo Nishimura on löytänyt komeettoja, sillä hän on aiemmin tunnistanut kaksi muuta.

Joten jos sääolosuhteet sallivat, käytä tilaisuutta todistamassa Nishimuran komeetan harvinaista ilmestymistä ennen kuin se kilpailee auringon ympäri ja jättää hyvästit seuraaville 400 vuodelle. Anna maailmankaikkeuden ihmeiden avautua silmiesi edessä ja ihastele kosmisten naapureidemme kauneutta.

