- Huijaavatko komeetta 2/P Encke ja Taurid-meteorit tarkkailijoita tänä vuonna?

Lokakuu ja marraskuu ovat hyviä kuukausia meteorien tarkkailuun, eikä 2023 ole poikkeus. Tänä vuonna on erityinen syy olla valppaana, koska marraskuun Taurid Fireballs -komeetta 2P Encke saavuttaa perihelionin 22. lokakuuta. Valitettavasti tämän vuoden komeetan ilmestyminen ei ole suotuisa maan päällä oleville tarkkailijoille. Se on matalalla taivaalla, vain neljän asteen päässä Auringosta, kun se saavuttaa perihelion kiertoradansa toisella puolella.

Komeetta 2P Encke on kiertänyt 3.3 vuotta, ja se on osa suurempaa parvea, joka tunnetaan nimellä Encke (tai Taurid) -kompleksi. Se kiertää Merkuriuksen kiertoradan sisällä ja ulottuu Marsin ja Jupiterin väliselle asteroidivyöhykkeelle. Komeetan seuraava suotuisa ohitus tapahtuu vasta 11. heinäkuuta 2030.

Taurid-meteorit, jotka tunnetaan myös nimellä Halloween Fireballs, tuottavat kaksi virtaa, jotka ovat aktiivisia lokakuun lopusta marraskuun puoliväliin. Vaikka niillä on alhainen, vain viisi meteoria tunnissa, ne ovat tunnettuja tulipallojen tuottamisesta. Tänä vuonna Hunter's Full Moon on 28. lokakuuta, mutta kirkkaan kuun ei pitäisi haitata tulipallojen näkyvyyttä.

Muita tämän kauden meteorisuihkuja ovat Orionidit, joiden huippu on sunnuntaiaamuna, 22. lokakuuta, ja joiden odotetaan saapuvan 20 meteoria tunnissa. Leonideilla, joiden huippu on noin 18. marraskuuta, odotetaan laskevan vain 15 meteoria tunnissa. On kuitenkin näyttöä siitä, että saatamme lähestyä Leonid-virran vanhempaa polkua, mikä voi johtaa toiminnan lisääntymiseen.

Meteorisuihkun aikana voit jäljittää meteorit takaisin säteilijöihinsä niiden tähdistöissä. Jos voit esimerkiksi jäljittää meteorin takaisin Orioniin, se on Orionidi ja jos voit jäljittää sen takaisin Leijonaan, se on Leonidi.

Kaiken kaikkiaan, vaikka Comet 2P Encken näkyvyys saattaa olla rajoitettu tänä vuonna, Taurid-meteoreiden ja muiden meteorisuihkujen suhteen on vielä paljon odotettavaa.

