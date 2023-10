Tähtitieteilijät havaitsevat kaupungin kokoisen komeetan matkalla kohti maata

Tähtitieteilijät ovat löytäneet kaupungin kokoisen komeetan, jossa on jäätyviä kryotulivuoria ja joka on matkalla kohti Maata. Tämä 12P/Pons-Brooks-niminen jättimäinen avaruuskivi on noin kolme kertaa Mount Everestin kokoinen. Se on luokiteltu kryovulkaaniseksi komeetoksi, mikä tarkoittaa, että se on kylmä tulivuori, joka lähettää jatkuvasti jäisiä roskia koko aurinkokunnassamme. Komeetta kiertää 71 vuotta Auringon ympäri, ja ihmiset havaitsivat sen viimeksi vuonna 1954. Äskettäin tähtitieteilijät havaitsivat komeetta uusia kuvia, jotka paljastivat siitä kaksi sarvea.

Herkuleen tähdistössä sijaitseva komeetta kulkee lähimpänä Maata 21. huhtikuuta 2024. Sen ennustetaan saavuttavan +4 magnitudin, mikä osoittaa sen kirkkautta taivaalla. Pienempi suuruusluku tarkoittaa kirkkaampaa kohdetta. Vertailun vuoksi Pohjantähden magnitudi on +2. Tästä syystä komeetta voi olla nähtävissä paljaalla silmällä touko- ja kesäkuussa 2024, ja sen kirkkain kohta ennustetaan olevan kesäkuun 2. päivänä. Lähestyttyään maata 12P/Pons-Brooks tulee ihmisten nähtäville vasta vuonna 2095. .

Lähteet: Ei yhtään