Coloradon asukkailla on mahdollisuus nähdä harvinaista taivaallista tapahtumaa lauantaiaamuna, kun "tulirenkaan" auringonpimennys tapahtuu. Tämän tyyppinen pimennys, joka tunnetaan rengasmaisena auringonpimennyksenä, tapahtuu, kun kuu kulkee auringon ja maan välissä. Koska kuu on kuitenkin kauempana maasta, se näyttää pienemmältä eikä peitä aurinkoa kokonaan, mikä luo taivaalle lumoavan "tulirengas" -efektin.

Vaikka suurin osa Coloradon osista, mukaan lukien Denver, ei koe täyttä "tulirengasta", asukkaat voivat silti havaita noin 82 % auringon peitosta kuuhun. Nähdäkseen täydellisen pimennyksen ihmisten on matkustattava Lounais-Coloradoon, kuten Four Cornersin alueelle tai läheisiin kaupunkeihin, kuten Albuquerque tai Santa Fe, New Mexico.

Tuleva pimennys on herättänyt paljon jännitystä, mikä on lisännyt liikennettä valtatie 160 -käytävällä. Coloradon liikenneministeriö (CDOT) on varoittanut kuljettajia varovaisuudesta ja varautumisesta ylimääräisiin ruuhkaisiin.

Denverissä pimennys alkaa klo 9 ja saavuttaa 14 %:n enimmäispeittoalueen klo 82 ja päättyy klo 10. Denverin luonnon- ja tiedemuseo tarjoaa kaukoputket julkiseen käyttöön, jotta voit tarkkailla turvallisesti. pimennys.

Silmien suojaamiseksi pimennyksen aikana on tärkeää käyttää asianmukaista silmäsuojainta. Tavalliset aurinkolasit eivät riitä estämään silmävaurioita. Erityisiä auringonpimennyslaseja suositellaan, ja niitä tulee käyttää koko pimennyksen ajan. Vaihtoehtoisesti katsojat voivat tehdä reikäprojektorin esineistä, kuten murolaatikosta, tarkkaillakseen epäsuorasti pimennystä. Kamerat, kiikarit ja kaukoputket tulee myös varustaa erityisillä aurinkosuodattimilla.

Niille, jotka eivät pysty katsomaan pimennystä turvallisesti kotona, Denverin luonnon- ja tiedemuseo isännöi pimennyksen katselutapahtumaa klo 9–1.

Tämän harvinaisen "tulirenkaan" auringonpimennyksen todistaminen lupaa olla kunnioitusta herättävä tapahtuma, jota ei pidä missata.

Lähteet:

– NASA

- Associated Press