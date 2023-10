Hyönteiskokoisten robottien rakentaminen: särkien sietokyvystä oppiminen

By

Särjet voivat olla pieniä hyönteisiä, mutta niillä on uskomaton voima ja joustavuus. Ne eivät vain voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille levittämällä bakteereita, kuten salmonellaa, vaan ne kestävät myös valtavaa painetta. Viruksen leviämässä YouTube-videossa torakka tulee esiin vahingoittumattomana sen jälkeen, kun siihen kohdistui 900 kertaa sen oma painonsa painava hydraulipuristimen voima.

Tämä kokeilu yhdessä muiden kanssa on arvokas oppimismahdollisuus tutkijoille, jotka tutkivat hyönteiskokoisten robottien kehitystä. Nämä robotit voivat mahdollisesti suorittaa hengenpelastustehtäviä erilaisissa skenaarioissa. He voivat esimerkiksi navigoida raunioiden läpi auttaakseen paikantamaan ihmisiä luonnonkatastrofien jälkeen tai jopa suorittamaan monimutkaisia ​​kirurgisia toimenpiteitä.

Erityisesti amerikkalainen torakka on saanut huomiota merkittävien kykyjensä ansiosta. Sen lisäksi, että se on yksi nopeimmista hyönteisistä, sillä on kyky puristaa kehoaan äärimmäisen tiukkojen halkeamien läpi. Tämä mukautuminen mahdollistaa sen selviytymisen haastavissa ympäristöissä. Tutkijat pyrkivät hyödyntämään tätä tietoa luodakseen robotteja, jotka pääsevät ahtaisiin tiloihin, joihin ihmiset eivät pääse.

Nämä hyönteisten inspiroimat robotit voivat mullistaa useita toimialoja. Katastrofiavun ja terveydenhuollon lisäksi niitä voitaisiin käyttää ahtaissa paikoissa tarkkuutta ja ohjattavuutta vaativiin tehtäviin. Matkimalla torakoiden joustavuutta ja ketteryyttä tutkijat toivovat avaavansa uusia mahdollisuuksia teknologialle.

Vaikka torakoita pidetään yleensä tuholaisina, nämä kokeet osoittavat, että niillä on enemmän tarjottavaa kuin vain taudin leviäminen. Heidän joustavuus ja urheilukykynsä inspiroivat kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat hyödyttää yhteiskuntaa monin tavoin. Hyönteiskokoisten robottien potentiaalia hyödyntämällä voimme saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita etsinnästä ja pelastuksesta lääketieteellisiin toimenpiteisiin.

