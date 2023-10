Uusi tutkimus vahvistaa, että Psyche Asteroid on metallirikas

Kalifornian Piilaaksossa sijaitsevan NASAn Amesin tutkimuskeskuksen tutkijat ovat tehneet uuden tutkimuksen, joka viittaa siihen, että Psyche-asteroidi on todellakin metallirikas, mikä tukee aikaisempia hypoteeseja. Anicia Arredondon ja Maggie McAdamin johtama ryhmä tarkkaili Psycheä NASAn Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) -tutkimuksen avulla helmikuussa 2022.

SOFIA, Boeing 747SP -lentokone, joka on muunnettu kantamaan heijastavaa teleskooppia, antoi tiimille mahdollisuuden kerätä tietoja kaikista Psychen pinnan osista. Tätä korvaamatonta tietoa asteroidin pinnan materiaaleista ei olisi voitu saada maassa sijaitsevilla kaukoputkilla.

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi Psyche valittiin avaruusaluksen tarkkaan tarkkailuun, on sen kyky tarjota näkemyksiä planeettojen muodostumisesta. Tutkijat uskovat, että Maalla, Marsilla ja Merkuriuksella on myös metalliytimiä, mutta ne sijaitsevat liian kaukana planeettojen vaipan ja kuoren alapuolella, jotta niitä ei voida suoraan havaita tai mitata. Psychen vahvistaminen planeetan ytimeksi edistäisi merkittävästi ymmärrystämme Maan ja muiden suurten taivaankappaleiden koostumuksesta.

Psychen koko on toinen ratkaiseva tekijä maapallon kaltaisten planeettojen ymmärtämisen edistämisessä. Se on aurinkokuntamme suurin M-tyypin (metallinen) asteroidi ja se on suunnilleen yhtä pitkä kuin New Yorkin ja Baltimoren, Marylandin, välinen etäisyys. Tämä tarkoittaa, että Psyche osoittaa todennäköisemmin erilaistumista, jossa planeetan sisällä olevat materiaalit erottuvat toisistaan, ja raskaimmat materiaalit uppoavat kohti keskustaa ja muodostavat ytimiä.

Arredondo, tohtorintutkija, kun havainnot kerättiin, toteaa, että jokainen uusi psyyken tutkimus herättää lisää kysymyksiä ja viittaa siihen, että asteroidi on erittäin monimutkainen ja todennäköisesti sisältää monia yllätyksiä. Odottamattomien mahdollisuus on yksi jännittävimmistä puolista tutkimattoman taivaankappaleen tutkimisessa.

Psyche-operaatiota johtaa Arizona State University ja hallinnoi NASAn Marshall Space Flight Center, kun taas High Power Solar Electric Propulsion -avaruusaluksen rungon toimitti Maxar Technologies. Tehtävä on 14. NASA:n Discovery-ohjelman mukaisesti valittu tehtävä.

SOFIA, NASAn ja Saksan avaruusjärjestön DLR:n yhteinen projekti, saavutti täyden toimintakyvyn vuonna 2014. Lentokonetta huollettiin ja operoi NASA:n Armstrong Flight Research Center Building 703 Kaliforniassa.

Lähteet:

– NASAn Amesin tutkimuskeskus

– NASAn Marshallin avaruuslentokeskus

– Maxar Technologies

– Arizonan osavaltion yliopisto

– NASAn Discovery-ohjelma

– NASA ja Saksan avaruusjärjestö DLR:ssä

– SOFIA saavutti täyden toimintakyvyn vuonna 2014

(Huomaa: lähteiden URL-osoitteet on poistettu.)