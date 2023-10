Uusi tutkimus osoittaa, että Grönlannin jäälevy on kriittinen kynnysriski

By

Nature-lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan Grönlannin jääpeite on lähestymässä kriittistä kynnystä, joka voi laukaista sulamisen. Tutkimus kuitenkin viittaa myös siihen, että jos lämpötiloja lasketaan riittävän nopeasti, jäälevy voi palata vakaaseen tilaan. Tämä korostaa, kuinka tärkeää on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 celsiusasteeseen tai sen alle.

Grönlannin jääpeite on yksi monista mahdollisista ilmaston käännekohdista, joista tutkijat ovat huolissaan. Tämän kynnyksen ylittäminen, jopa tilapäinen, voi johtaa useiden metrien merenpinnan nousuun. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että voi olla noin 100 vuotta tai enemmän aikaa jäähtyä ja välttää peruuttamattomia takaisinkytkentäsilmukoita, jotka voisivat tehostaa sulamista.

Vaikka Grönlannin jäätikön koko antaa ihmiskunnalle aikaa sopeutua, täydellinen sulaminen johtaisi yli 7 metrin merenpinnan nousuun. Rannikkoviivojen ja yhteiskuntien uudelleenmuotoilu tapahtuisi satojen tai mahdollisesti tuhansien vuosien kuluessa. Siksi tarvitaan kiireellisiä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa Grönlannin jääpeitteen aikaisemman tutkimuksen ja mallinnuksen kanssa. Vaikka lämpötila ylittyy tilapäisesti, kyky vakauttaa ja kääntää vaikutukset nopeasti korostaa ilmastotoimien tärkeyttä. Joka kymmenes aste on tärkeä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja merenpinnan nousun vaikutusten lieventämisessä.

Grönlannin jäätikkö on jatkuvasti menettänyt massaansa vuodesta 1998 lähtien, koska jäävuoret poikivat valtamereen ja kesällä pinta sulaa. Viimeisten 20 vuoden aikana se on menettänyt noin 3.4 olympiauima-altaan verran makeaa vettä joka sekunti. Yli 20 % maailmanlaajuisesta merenpinnan noususta vuodesta 2002 lähtien on johtunut Grönlannin jäätikön sulamisesta.

Ilmastonmuutokseen puuttuminen nyt auttaa vähentämään merenpinnan nousun pitkän aikavälin seurauksia ja suojelemaan tulevia sukupolvia rannikkoeroosiolta, tulvilta ja muilta niihin liittyviltä ongelmilta.

