Syvän korallin valkaisu Intian valtamerellä: jyrkkä varoitus ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Tutkijat ovat tehneet hälyttävän löydön syvän korallien valkaisusta Intian valtamerellä, kyseenalaistaen aiemmat uskomukset korallien kestävyydestä ja korostaen ilmastonmuutoksen laajempia vaikutuksia meren ekosysteemeihin. Tämä uraauurtava löytö paljastaa syvimmät todisteet koralliriuttojen vaalenemisesta, ja vaurioita tapahtui yli 90 metriä (300 jalkaa) merenpinnan alapuolella.

Intian valtameren dipolin aiheuttaman meren lämpötilan 30 prosentin nousun aiheuttama korallivaurio vaikutti jopa 80 prosenttiin riutoista tietyissä merenpohjan osissa. Aikaisemmin näiden syvyyksien uskottiin kestävän valtamerten lämpenemistä. Tämä löytö toimii kuitenkin jyrkänä varoituksena valtamerten nousevien lämpötilojen aiheuttamista haitoista ja ilmastonmuutoksen aiheuttamista piilovaurioista luonnolle.

Plymouthin yliopiston tutkijat, jotka julkaisivat tutkimuksensa Nature Communicationsissa, käyttivät vedenalaisia ​​kameroita elävien kuvien lähettämiseen tutkimusalukselleen. Nämä kuvat tarjosivat ensimmäisen vilauksen valkaistuista koralleista. Mielenkiintoista on, että vaikka syvemmät riutat olivat vaalenemassa, matalan veden riutat eivät osoittaneet haitallisia merkkejä.

Plymouthin yliopiston tutkimusryhmä on tutkinut laajasti Keski-Intian valtamerta yli vuosikymmenen ajan käyttäen erilaisia ​​menetelmiä seuratakseen ja ymmärtääkseen alueen ainutlaatuista valtamerta ja elämää. Ensimmäiset todisteet korallivaurioista havaittiin tutkimusristeilyllä marraskuussa 2019, jossa hyödynnettiin kauko-ohjattavia kameroilla varustettuja vedenalaisia ​​ajoneuvoja.

Tutkimusristeilyn aikana kerättyjen tietojen lisäanalyysi ja meriolosuhteiden ja -lämpötilojen satelliittiseuranta paljasti, että vaikka pintalämpötilat tuskin muuttuivat, pinnan alla lämpötila nousi merkittävästi. Tämä termokliinin syveneminen, jonka aiheutti vahvistettu alueellinen El Ninon vastine, oli viime kädessä korallin valkaisun taustalla.

Tämän tutkimuksen vaikutukset ovat merkittäviä. Se osoittaa mesofottisten korallien ekosysteemien haavoittuvuuden lämpöstressille ja tarjoaa uusia todisteita ilmastonmuutoksen vaikutuksista valtameriimme. Mesofottisten korallien lisääntyvä valkaisu johtaa korallien kuolleisuuteen, biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja näiden riuttojen tarjoamien kriittisten ekosysteemipalvelujen vähenemiseen.

Vaikka osissa vaurioituneesta riutasta on havaittu elpymisen merkkejä, merenpohjan jatkuva seuranta syvässä valtameressä on ratkaisevan tärkeää. On tärkeää tunnustaa, että myös matalan veden korallit kärsivät useammin ja vakavammin vaurioitumisesta, ja oletus, että mesofottiset korallit kompensoisivat tämän, on nyt kyseenalainen. Koska syvänmeren korallit ovat edelleen suurelta osin alitutkittuja, on todennäköistä, että samanlaisia ​​valkaisutapauksia ei havaita kaikkialla planeetalla.

Alueiden valtamereen vaikuttavat luonnolliset syklit, joita ilmastonmuutos voimistaa. El Ninon ja Intian valtameren dipolin yhteisvaikutus aiheuttaa vakavia vaikutuksia Keski-Intian valtamerellä. Näihin haasteisiin vastaaminen ja syvänmeren koralliekosysteemeistä ymmärtämisen lisääminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen tuhoisten vaikutusten lieventämiseksi maailmaamme.

