Massiivinen kryovulkaaninen komeetta purkautuu toisen kerran

Kryovulkaaninen komeetta nimeltä 12P/Pons-Brooks, joka on suunnilleen pienen kaupungin kokoinen, on äskettäin kokenut toisen suuren purkauksensa vain neljässä kuukaudessa. Nämä purkaukset muistuttavat jättimäisiä sarvia, ja niihin liittyy jään ja kaasun vapautumista.

Kryovulkaanisena komeetana 12P/Pons-Brooksilla on kiinteä ydin, jonka halkaisija on noin 30 kilometriä. Tämä ydin koostuu jään, pölyn ja kaasun seoksesta, joka tunnetaan nimellä kryomagma. Ytimen ympärillä on sumea kaasupilvi, jota kutsutaan koomaksi ja joka vuotaa ulos komeetan sisältä.

12P/Pons-Brooksin purkaukset tapahtuvat, kun auringon säteily lämmittää komeetan ytimen aiheuttaen lisääntynyttä painetta ja rajuja räjähdyksiä. Tämän seurauksena jäistä materiaalia ammutaan avaruuteen ytimen kuoren halkeamien kautta.

British Astronomical Associationin (BAA) tähtitieteilijät havaitsivat 12P/Pons-Brooksin purkauksen 5. lokakuuta. Komeetta kirkastui huomattavasti laajennetusta koomasta peräisin olevan valon heijastumisen ansiosta. Seuraavina päivinä kooma laajeni entisestään ja muodosti erilliset "sarvet".

Komeetan kooman erikoinen muoto johtuu ytimen epäsäännöllisyydestä. Kun kaasu virtaa pois komeetta, se on vuorovaikutuksessa ytimen ulkonemien kanssa ja muotoilee kooman ainutlaatuisilla ja havaittavilla tavoilla.

Tällä hetkellä 12P/Pons-Brooks liikkuu kohti sisäistä aurinkokuntaa, ja sen lähin lähestyminen Maata on suunniteltu 21. huhtikuuta 2024. Se on nähtävissä paljaalla silmällä ennen kuin se kuljetetaan ulompaan aurinkokuntaan ja siitä tulee näkymätön vuoteen 2095 asti.

Tämä on toinen 12P/Pons-Brooksin purkaus samana vuonna, ja edellinen purkaus tapahtui heinäkuun 20. päivänä. Äskettäinen purkaus oli vieläkin voimakkaampi kuin edellinen, mikä lisää mahdollisuutta suurempiin purkauksiin tulevaisuudessa komeetan jatkuessa absorboimaan auringon säteilyä.

