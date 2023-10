Tutkimustulosten mukaan kiinalaisella kuusella on keski-iän korkein hiilinieluaste

By

Etelä-Kiinan kasvitieteellisen puutarhan tutkijoiden äskettäinen tutkimus on osoittanut, että kiinalainen kuusi, joka tunnetaan myös nimellä Cunninghamia lanceolata, on keski-ikänsä korkein hiilinielunopeus. Tämä löytö on merkittävä, koska kiinalaista kuusia käytetään laajalti metsitysohjelmissa Etelä-Kiinassa, ja sen hiilidioksidin sitomiskyvyn ymmärtäminen voi auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Tutkimus keskittyi Guangdongin maakunnassa sijaitsevalle metsätilalle, jossa kerättiin tietoa kiinalaisen kuusen hiilen varastointi- ja sitomiskyvystä eri ikäisinä. Tutkijat analysoivat hiilivarastoa eri osissa, kuten puissa, alustassa, kasvillisuudessa, kuivikkeessa, maaperässä ja koko ekosysteemissä.

Tulokset paljastivat, että hiilivarasto kasvoi merkittävästi metsän iän myötä, ja ekosysteemin kokonaishiilivarasto lähes kolminkertaistui viiden vuoden iässä 129.11 megagrammasta hehtaaria kohti 348.43:aan 60 vuoden iässä. Kiinalaisen kuusen hiilensidontaaste nousi kahdella ensimmäisellä ikäjaksolla, saavuttaen huippunsa 15–20 vuoden välillä ja laski sitten seuraavilla ikäväleillä.

Tutkimuksessa todettiin, että kiinalaisen kuusen hiilensidontaaste riippuu sen iästä, ja korkeimmat luvut tapahtuvat sen keski-iässä, 15-20 vuoden iässä. Johtava tutkija Liu Juxiu uskoo, että nämä havainnot voivat olla arvokkaita kansallisissa ilmastonmuutoksen hillitsemistoimissa ja metsitysohjelmissa.

Science of The Total Environment -lehdessä julkaistu tutkimus valaisee kiinalaisen kuusen hiilidioksidin sitomispotentiaalia ja korostaa sen roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se tarjoaa hyödyllisiä näkemyksiä metsitystoimiin osallistuville poliittisille päättäjille ja organisaatioille, ja se korostaa puiden iän huomioimisen tärkeyttä hiilidioksidin sitomishyötyjen maksimoinnissa.

Lähteet:

– China Science Daily

– Tiede kokonaisympäristöstä