Kiina on äskettäin julkistanut uusimman laajakenttäteleskooppinsa, Wide Field Survey Telescope (WFST), joka sijaitsee Qinghain maakunnan vuoristossa. WFST on halkaisijaltaan 8.2 jalkaa (2.5 metriä) ja se on pohjoisen pallonpuoliskon suurin aika-aluemittauslaitos. Se on varustettu 9k x 9k mosaiikki-CCD-tunnistimilla, ja sen resoluutio on 9,000 pikseliä sekä vaaka- että pystyakselilla, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisten tähtitieteellisten kuvien ottamisen.

Kiinan tiede- ja teknologiayliopiston ja Kiinan tiedeakatemian (CAS) alaisuudessa toimivan Purple Mountain Observatoryn (PMO) yhdessä kehittämän WFST:n tavoitteena on tarkkailla tiettyjä taivaan alueita ajan mittaan ja havaita ohimeneviä tähtitieteellisiä tapahtumia, kuten supernovat ja vuorovesihäiriötapahtumia. Se myös parantaa Kiinan valmiuksia maata lähellä olevien objektien tarkkailuun ja varhaisvaroittamiseen.

WFST:n julkaisema debyyttikuva on henkeäsalpaava muotokuva Andromedan galaksista, joka esittelee sen laaja-alaisia ​​ja korkearesoluutioisia ominaisuuksia. Teleskoopin edistykselliset suunnitteluominaisuudet, kuten pitkä linssin piippu hajavaloa vähentämään ja pienempi valoa estävä alue, joka lisää herkkyyttä, tekevät siitä verrattavissa edistyneimpiin kansainvälisiin havaintolaitteisiin.

WFST:n rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2019 lähellä Lenghu Townia, joka sijaitsee tasangolla, jonka keskimääräinen korkeus on 13,120 4,000 metriä merenpinnan yläpuolella. Tämä strateginen sijainti tarjoaa selkeän yötaivaan, vakaat ilmakehän olosuhteet, kuivan ilmaston ja minimaalisen valosaasteen.

WFST edustaa merkittävää edistystä Kiinan tähtitiedelle ja korostaa maan asiantuntemusta alalla. Varhaisia ​​optisia kokeita suorittaneen muinaisen kiinalaisen filosofin Mozin, joka tunnetaan myös nimellä Micius, mukaan nimetty teleskooppi esittelee kotimaista innovaatiota ja tieteellistä edistystä Kiinassa.

Lähde:

– Kiinan tiede- ja teknologiayliopisto

– Purple Mountain Observatory (PMO), Kiinan tiedeakatemia (CAS)

– CCTV+