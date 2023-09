Kiina käynnistää kilpailun kuun avaruusalusten nimeämiseksi

By

Kiina kehottaa yleisöä ehdottamaan nimiä kahdelle avaruusalukselle, joilla on ratkaiseva rooli maan suunnitelmassa lähettää astronautit Kuuhun ennen vuotta 2030. Kiinan miehitetty avaruusjärjestö (CMSA) on käynnistänyt kilpailun, jossa ihmisiä pyydetään toimittamaan nimiä miehistöllinen kuulaskukone ja uuden sukupolven miehistön avaruusalus.

CMSA on määritellyt, että valittujen nimien tulee kuvastaa ihmisen avaruuslentoon liittyviä ydinarvoja ja elementtejä sekä korostaa Kiinan älykkään valmistuksen osaamista. Kilpailu jatkuu 30. asti, ja virasto listaa 10 nimeä esivalinnan jälkeen. Listalle valituille nimille avataan verkkoäänestys, ja lopullisen valinnan tekee ilmailu- ja kirjallisuuden asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Kiina on jo kokeillut uuden sukupolven miehistön avaruusalusta, jonka odotetaan läpäisevän täysi koelento vuonna 2027 Long March 10 -raketilla. Kuun laskeutujasta on saatavilla vähemmän tietoa, mutta raportit osoittavat, että se painaa noin 57,320 XNUMX puntaa ja koostuu laskeutumismoduulista ja propulsiomoduulista. Tämä laskeutuja on suunniteltu kuljettamaan kaksi astronauttia kuun pinnalle ja takaisin Kuun kiertoradalle.

Tehtävä vaatii kaksi Long March 10 -raketin laukaisua. CMSA:n julkaisemat yksityiskohtaiset animaatiot visualisoivat laskeutujan, avaruusaluksen ja tehtävän suunnitellun etenemisen.

Tämä aloite antaa yleisölle mahdollisuuden osallistua maan kunnianhimoiseen kuun tutkimustavoitteeseen. Sen tavoitteena on saada Kiinan ihmiset mukaan ja innostaa lisäämään kansallisen ylpeyden ja omistajuuden tunnetta avaruusohjelmassa. Kilpailu heijastaa Kiinan sitoutumista edistämään läsnäoloaan avaruustutkimuksessa ja toivoo saavansa ikuistaa saavutustensa olemuksen valituilla nimillä.

Lähteet:

– Kiinan miehitetty avaruusjärjestö (CMSA)