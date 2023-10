Kiina kutsuu kansainväliseen yhteistyöhön Lunar Mission rakentaakseen pysyvän elinympäristön

By

Kiina on ilmoittanut olevansa avoin kansainväliselle yhteistyölle tulevaa Kuu-tehtävää varten, koska se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa tulla suureksi avaruusvallaksi vuoteen 2030 mennessä. Kiinan kansallinen avaruushallinto (CNSA) ilmoitti tämän 74. kansainvälisessä avaruuskongressissa kutsuen maita ja järjestöjä osallistumaan sen Chang'e-8-operaatioon. Tehtävän tavoitteena on luoda pysyvä elinympäristö kuun etelänavalle.

"Tehtävätason" yhteistyön puitteissa Kiina ja sen kansainväliset kumppanit saavat mahdollisuuden laukaista ja käyttää avaruusaluksiaan, osallistua avaruusalusten väliseen vuorovaikutukseen ja tutkia yhdessä kuun pintaa. Kansainväliset kumppanit ovat myös tervetulleita ottamaan itsenäisesti käyttöön omia moduulejaan Kiinan avaruusaluksen laskeuduttua.

Asianomaisten osapuolten on toimitettava aiesopimus CNSA:lle 31. joulukuuta mennessä. Lopullinen valinta ehdotuksista tehdään syyskuussa 2024. Chang'e-8-tehtävä seuraa vuodelle 7 asetettua Chang'e-2026-tehtävää, joka etsii kuun resursseja kuun etelänavalta. Molemmat tehtävät luovat pohjan Kiinan johtaman kansainvälisen kuuntutkimusaseman (ILRS) rakentamiselle.

Kiina, joka äskettäin lähetti miehittämättömän luotain Kuuhun vuonna 2020, aikoo lähettää toisen Chang'e-6-luotaimen Kuun toiselle puolelle vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla noutaakseen maanäytteitä. Lopullinen tavoite on laskea astronautit Kuuhun vuoteen 2030 mennessä.

Samaan aikaan NASAn Artemis-ohjelman tavoitteena on saada yhdysvaltalaiset astronautit takaisin Kuun pinnalle joulukuuhun 2025 mennessä. NASA ei kuitenkaan saa tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltain lain vuoksi. Artemis 3 -tehtävä vuonna 2025 näkee kahden yhdysvaltalaisen astronautin laskeutuvan kuun etelänavalle, alueelle, jota ihmiset eivät ole aiemmin tutkineet. Miehistölliset Artemis 4- ja 5-tehtävät on suunniteltu vuodelle 2027 ja 2029.

On syytä huomata, että syyskuuhun mennessä 29 maata on allekirjoittanut Artemis Accords -sopimuksen, NASAn ja Yhdysvaltain ulkoministeriön laatiman sopimuksen, jolla vahvistetaan ohjeet käyttäytymiselle avaruudessa ja kuun pinnalla. Erityisesti Kiina ja Venäjä eivät ole allekirjoittaneet tätä sopimusta. Kiina on tällä hetkellä varmistanut Venäjän ja Venezuelan osallistumisen kuun asemaohjelmaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kiinan kutsu kansainväliseen yhteistyöhön Chang'e-8-operaatiossaan on merkittävä askel kohti sen pyrkimystä tulla suureksi avaruusvallaksi. Tehtävä pyrkii yhteistyössä muiden maiden kanssa perustamaan pysyvän elinympäristön kuun etelänavalle, mikä tasoittaa tietä kansainvälisen kuuntutkimusaseman rakentamiselle 2030-luvulla. Vaikka Kiinan aikajana on linjassa NASAn Artemis-ohjelman kanssa, näiden kahden avaruusjärjestön välinen yhteistyö on rajoitettua Yhdysvaltain lain vuoksi.