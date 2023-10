Kiina paljastaa kunnianhimoisen pitkän aikavälin aurinkokunnan tutkimussuunnitelman

Kiina on äskettäin julkistanut päivitetyn etenemissuunnitelmansa Kuun ja syvän avaruuden tutkimustehtävistä, ja se sisältää yksityiskohtaiset suunnitelmat seuraavalle seitsemälle vuodelle. Kiinan etsintätoimien painopiste on Chang'e-kuun tutkimusohjelma, jonka tehtävät vaihtelevat näytepalautustehtävistä kuuhun ja muiden aurinkokunnan taivaankappaleiden tutkimiseen.

Yksi Kiinan suunnitelman kohokohdista on Chang'e 6 -lento, joka on suunniteltu vuodelle 2024. Tämä on Kiinan toinen robottinäytteen palautuslento Kuuhun, jonka tavoitteena on saada maa- ja kivinäytteitä Kuun toiselta puolelta ja tuoda ne takaisin. maahan. Tehtävän odotetaan keräävän noin kaksi kiloa näytteitä, jotka antavat tutkijoille arvokkaita näkemyksiä kuun pinnasta.

Kiinan tuleviin kuun tehtäviin kuuluvat myös Chang'e 7, joka keskittyy Kuun etelänavan tutkimiseen ja vesijään etsimiseen, ja Chang'e 8, joka testaa resurssien tuotantoa in situ tulevalle kansainväliselle kuuntutkimusasemalle.

Kuu-lentojen lisäksi Kiina tutkii myös muita aurinkokunnan kappaleita Tianwen-lennoillaan. Tianwen-2 on tehtävä tutkia asteroidia ja komeetan kaltaista asteroidia, kun taas Tianwen-3 on näytepalautuslento Marsiin. Tianwen-4 puolestaan ​​​​tutkii Jupiteria ja Jovian järjestelmää.

Tukeakseen näitä tehtäviä Kiina laukaisee Queqiao-2-välityssatelliitin, joka tarjoaa cislunar-viestintäominaisuudet. Tämä satelliitti on välttämätön tietojen lähettämiseksi takaisin Maahan Kuun toiselta puolelta Chang'e 7 ja 8 -lentojen aikana.

Lisäksi Kiina valmistautuu Tiangongin avaruusaseman seuraavaan miehistön kiertoon, ja Shenzhou 17:n laukaisu suunnitellaan lokakuulle. Tämä tehtävä sisältää uuden miehistön ja jatkaa avaruusaseman toimintaa.

Vaikka Kiina on edistynyt merkittävästi avaruustutkimuksessaan, on myös takaiskuja. Jilin-1 Gaofen-1B -hyötykuormaa kantavan Gushenxing-04-raketin äskettäinen laukaisu päättyi epäonnistumiseen propulsio-ongelmien vuoksi. Tämä tapahtuu useiden onnistuneiden laukaisujen jälkeen, mukaan lukien Yaogan-sarjan armeijan tiedustelusatelliitit.

Kiinan kunnianhimoinen pitkän aikavälin aurinkokunnan tutkimussuunnitelma osoittaa sen sitoutumisen laajentamaan läsnäoloaan Maan ulkopuolelle. Kiina keskittyy Kuun ja syvän avaruuden tehtäviin ja pyrkii tarjoamaan arvokasta tietoa ja edistysaskeleita avaruustutkimuksen alalla.

