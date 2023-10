Kiina rakentaa Tyynellemerelle maailman suurimman syvänmeren neutriinoteleskoopin

By

Kiina on julkistanut suunnitelmansa Tyynenmeren läntisen valtameren suurimman syvänmeren neutriinoteleskoopin rakentamisesta. Kunnianhimoinen projekti, nimeltään "Trident", on määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä, ja sen tavoitteena on tutkia joitakin maailmankaikkeuden äärimmäisimpiä ilmiöitä, mukaan lukien mustien aukkojen purkaukset ja supernovaräjähdykset.

Neutriinoilla, subatomisilla hiukkasilla, joiden massa on mitätön ja joissa ei ole sähkövarausta, on kyky kulkea aineen läpi vaivattomasti. Tämä ominaisuus tekee niistä erityisen sopivia tutkimaan kosmisia tapahtumia, jotka ovat pölyn ja kaasun peittämiä, jolloin tutkijat voivat tarkkailla ilmiöitä, jotka muuten jäisivät piiloon.

Trident-teleskooppi sijoitetaan syvänmeren tasangolle läntisen Tyynenmeren pohjoisosassa, noin 3.5 kilometrin syvyyteen. Se koostuu 1,200 700 pystysuuntaisesta nauhasta, joista jokainen on 70 metriä pitkä ja 100-20 metrin etäisyydellä toisistaan. Nämä jouset tukevat XNUMX korkean resoluution digitaalista optista moduulia.

Halkaisijaltaan 4 kilometriä ja 12 neliökilometrin aluetta kattava teleskooppi tarkkailee noin 8 kuutiokilometriä merivettä korkeaenergisiin neutriinoihin liittyvien vuorovaikutusten varalta. Projekti on suunniteltu kestämään 20 vuotta, ja se auttaa tutkijoita heidän pyrkimyksissään selvittää maailmankaikkeuden mysteerit.

Asiantuntijat odottavat, että Trident-teleskooppi ylittää kaikkien muiden neutriinoteleskooppien herkkyyden maailmanlaajuisesti. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana sen ennustetaan havaitsevan aktiivisesta galaksista NGC 1068 peräisin olevia neutriinoja, mikä saavutti IceCube-neutriinoteleskoopin Etelämantereella kymmenen vuoden päästäkseen 4.2 sigman merkitsevyystasolle. Lisäksi Tridentin odotetaan tunnistavan ohimenevistä neutriinolähteistä, kuten TXS 0506 056 blazarista, peräisin olevia purskesignaaleja, joiden merkitys on yli 10 sigmaa, mikä ylittää IceCuben havaitseman 3.5 sigman vuonna 2018.

Kiinan Trident-projekti edustaa jännittävää edistystä universumin arvoituksempien ilmiöiden ymmärtämisessä. Tutkimalla syvänmeren neutriinoja, tutkijat toivovat voivansa valaista joitain hämmentävämmistä kosmisista tapahtumista, mikä tasoittaa tietä uusille läpimurroille ja löydöille astrofysiikan alalla.

Määritelmät:

– Neutriinot: Subatomiset hiukkaset, joiden massa on mitätön ja joilla ei ole sähkövarausta.

– Supernova: Voimakas räjähdys, joka tapahtuu tähden elinkaaren lopussa.

– Musta aukko: Aika-avaruusalue, jossa on niin voimakkaita gravitaatiovoimia, että mikään, ei edes valo, ei pääse pakoon sieltä.

– Pöly ja kaasu: Materiaali, joka peittää näkyvyyden.

– Sigma: Tilastollinen merkitsevyyden mitta.

– Aktiivinen galaksi: Galaksi, jossa on valovoimainen ydin ja jonka päästötasot ovat normaalia korkeammat.

– IceCube: Etelänavalla sijaitseva neutrinoteleskooppi.

