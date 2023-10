Chandrayaan-3:n kohtalo: Vikram Landerin kohtaamat haasteet Kuussa

By

Intian avaruustutkimusorganisaation (Isro) Chandrayaan-3-tehtävä on päättynyt, ja avaruusalus on asetettu lepotilaan Kuuhun. Vikram-laskeutuja ja Pragyan-kuljettaja on sammutettu ja pysyvät kuun pinnalla ikuisesti. Kuitenkin jopa tässä lepotilassa avaruusalus kohtaa edelleen useita uhkia.

Yksi Vikramin ja Pragyanin suurimmista haasteista on jatkuva mikrometeoroidien pommittaminen kuun pinnalle. Nämä pienet hiukkaset voivat vahingoittaa avaruusalusta, jos ne törmäävät siihen. Vaikka kuussa ei ole korroosiota aiheuttavaa ilmakehää, kuun yön kylmät lämpötilat ja auringon säteily aiheuttavat myös mahdollisia riskejä.

Tohtori P. Sreekumar, professori ja Manipal-luonnontieteiden keskuksen johtaja, selittää, että kuun pöly voi myös aiheuttaa ongelman. Toisin kuin maan pöly, kuun pöly voi tarttua materiaaleihin, koska Kuussa ei ole ilmaa. Tämä pölyn kerääntyminen voi mahdollisesti vaikuttaa avaruusaluksen toimintaan.

Näistä haasteista huolimatta Isron tutkijat ovat tyytyväisiä tehtävän saavutuksiin. Chandrayaan-3-tehtävä tutki onnistuneesti kuun etelänapaa, aluetta, jonka uskotaan sisältävän vesijäätä. Pragyan-kulkija suoritti kuun pinnan kemiallisen analyysin, joka vahvisti rikin läsnäolon ja havaitsi muita elementtejä. Rover havaitsi myös seismisen toiminnan, mikä tarjosi arvokkaita näkemyksiä kuun koostumuksesta ja geologisesta aktiivisuudesta.

Vikram-laskeutuja sen sijaan suoritti onnistuneesti humalakokeen, joka osoitti sen mahdollisuudet palauttaa näytteitä kuusta tulevissa tehtävissä. Tehtävän keräämät tiedot eivät ole vain laajentaneet ymmärrystämme kuusta, vaan ovat myös tasoittaneet tietä tuleville kuun ja planeettojen välisille tehtäville.

Vaikka Vikramin ja Pragyanin kohtalo kuussa on edelleen epävarma, heidän panoksensa kuuntutkimukseen on kiistaton. Tehtävänsä suoritettuaan ne pysyvät ikuisesti kuun pinnalla, mikä on osoitus Intian avaruustutkimuspyrkimyksistä.

