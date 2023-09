Intian avaruustutkimusorganisaatio odottaa auringonnousua yhteydenpitoon Chandrayaan-3:n kanssa

Intian avaruustutkimusorganisaatio (Isro) odottaa innokkaasti auringonnousua kuun etelänavan yli, koska sen avulla he voivat muodostaa yhteyden Chandrayaan-3-tehtävänsä Vikram-laskurin ja Pragyan-mönkijän kanssa. Kuukaksikko on ollut lepotilassa viimeiset 15 päivää kuun yön vuoksi, mutta auringonvalon saapuessa Shiv Shakti -pisteeseen niiden toimintaolosuhteiden odotetaan paranevan.

Isron viranomaiset ovat todenneet, että he toivovat saavansa uudelleen yhteyden laskeutujaan ja roveriin nyt, kun auringonnousu on tapahtunut laskeutumispaikalla. Tämä on tärkeä hetki tehtävän kannalta, sillä auringon tuottama lämpö on välttämätöntä sekä laskeutujan että mönkijän toiminnalle.

Chandrayaan-3-operaatio aloitettiin 14. heinäkuuta 2023, ja se on jo saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä. Se teki Intiasta neljännen maan, joka onnistui laskeutumaan kuun pinnalle, ja ensimmäisen maan, joka teki niin lähellä kuun etelänapaa. Tehtävän ensisijaisena tavoitteena on tutkia tätä tieteellisesti kiehtovaa aluetta, jonka uskotaan sisältävän huomattavia määriä jäätynyttä vettä.

Vikram-laskeutuja ja Pragyan-mönkijä ovat tehneet erilaisia ​​kokeita laskeutumisestaan ​​23. elokuuta lähtien. He ovat mitanneet elektronitiheyksiä Kuun ionosfäärissä ja ottaneet kuun pinnan lämpötilalukemia. Rover otti jopa ensimmäisen kuvan laskeutujasta kuun pinnalla.

Kuun yö kuitenkin pysäytti toiminnan, koska ajoneuvojen aurinkoenergialla toimivat akut eivät olleet tarpeeksi vahvoja pitämään järjestelmiä toiminnassa ilman auringonvaloa. Isro toivoo, että auringonnousun alkaessa tehtävä voisi jatkaa uraauurtavaa tutkimustaan, jos elektroniikka on selvinnyt kylmästä yöstä.

Jos Isro saa onnistuneesti uudelleen yhteyden Vikramin ja Pragyanin kanssa, se on merkittävä saavutus, joka osoittaa heidän sietokykynsä ja teknologisen kyvykkyytensä avaruustutkimuksen alalla. Auringonnousu Shiv Shakti -pisteessä voi merkitä uuden luvun alkua kuuntutkimuksessa.

