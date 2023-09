Suolistomikrobien ja luuston terveyden välinen suhde

Uusi tutkimus, joka julkaistiin Frontiers in Endocrinology -lehdessä, viittaa siihen, että tietyillä suolistomikrobilla voi olla rooli luuston terveydessä. Tämä nouseva kenttä, jota kutsutaan "osteomimikrobiologiaksi", pyrkii ymmärtämään suoliston mikrobiomin ja luun terveyden välistä yhteyttä, mikä saattaa johtaa interventioihin, jotka parantavat luun tiheyttä.

Hebrew SeniorLifen ja Marcus Institute for Aging Researchin tutkijoiden johtamassa tutkimuksessa käytettiin Framingham Third Generation -tutkimuksen ja miesten osteoporoottisia murtumia -tutkimuksen tietoja. Analysoimalla korkearesoluutioisia kuvia käsivarresta ja jaloista tutkijat pyrkivät tunnistamaan tekijöitä, joita voitaisiin muokata luuston terveyden edistämiseksi.

Löydökset osoittivat, että kaksi tiettyä bakteerityyppiä, Akkermansia ja Clostridiales -bakteeri DTU089, liittyivät negatiivisiin vaikutuksiin ikääntyneiden aikuisten luuston terveyteen. Akkermansia on aiemmin liitetty liikalihavuuteen, kun taas DTU089:ää on havaittu useammin henkilöillä, joilla on vähäinen fyysinen aktiivisuus ja proteiinin saanti. Tämä on merkittävää, koska proteiinin saannin ja fyysisen aktiivisuuden tiedetään vaikuttavan luuston terveyteen.

Tutkimuksessa korostettiin myös kuvioita, jotka viittaavat siihen, että tietyt mikrobit voivat vaikuttaa luun koon muutoksiin yksilön ikääntyessä. On kuitenkin edelleen epäselvää, vaikuttavatko nämä bakteeri-organismit suoraan luuston terveyteen. Tulevia tutkimuksia tarvitaan syvemmän ymmärryksen saamiseksi tiettyjen bakteerilajien ja luuston eheyden välisestä suhteesta.

Jos lisätutkimukset vahvistavat, tämä tieto voi mahdollisesti avata oven interventioihin, jotka kohdistuvat suoliston mikrobiomiin luuston terveyden parantamiseksi. Esimerkiksi näiden bakteerien vaikuttamien toiminnallisten reittien tunnistaminen voi tarjota käsitystä taustalla olevista mekanismeista, jotka vaikuttavat luuston terveyteen.

Yhteistyökumppanit eri instituutioista, kuten Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis ja Palo Alto VA Health Care System, Minnesotan yliopisto, Pittsburghin yliopisto, Stanfordin yliopisto ja Emory University, osallistuivat tähän retrospektiiviin. kohorttitutkimus.

Lähde:

– Okoro, PC ym. (2023) Kahden kohortin tutkimus suoliston mikrobiotan ja luun tiheyden, mikroarkkitehtuurin ja lujuuden välisestä yhteydestä. Endokrinologian rajat. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.